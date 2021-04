tech

La diffusion croissante des services d’achat en ligne et la prolifération des avis clients à ce sujet ont pour effet qu’avant d’acheter un produit ou un service, on veut le connaître.

C’est ce que démontrent les enquêtes menées par le Centre d’Études de ReputationUP, groupe international avec des bureaux en Europe, Amérique du Nord et du Sud, spécialisé dans la Gestion de la E-Réputation et le Droit à l’Oubli.





L’élimination des avis négatifs en ligne

Considérant que 93% des consommateurs basent leurs décisions d’achat sur des avis en ligne, il est vital que les entreprises apprennent à éliminer les commentaires négatifs.

Un mauvais avis, mensonger ou négatif, peut cependant aussi être une opportunité à exploiter pour faire connaître votre marque.

C’est pourquoi il est bien d’établir un canal de communication avec le client, avant de l’éliminer.





Avis et diffamation en ligne

Il est essentiel de protéger votre réputation numérique, même à travers la gestion des avis. L’un des services de ReputationUP est de supprimer les avis et de vous protéger en cas de diffamation en ligne.

“Le succès ou l’échec d’une entreprise a toujours dépendu des opinions et des jugements que ses clients expriment sur un produit ou service", affirme Andrea Baggio CEO Europe de ReputationUP.

Cependant, les commentaires négatifs peuvent se transformer en diffamation en ligne. Il s’agit d’un véritable délit valable aussi bien dans le cas de faux avis que dans celui des avis négatifs. Il est principalement utilisé pour lutter contre lesdits trolls, qui écrivent des opinions dans le but de manipuler le marché, tant positivement que négativement.

“Dans le cas d’une attaque à la réputation, ReputationUP offre des services de protection, avec des études et des recherches périodiques qui permettent d’agir de manière immédiate sur l’élimination et la gestion du contenu mensonger et négatif présent sur le net", ajoute Juan Ricardo Palacio, PDG Amériques de ReputationUP.

Une enquête de la BBC a révélé un système d’avis négatifs sur Amazon en affirmant que :

“Le marché d’Amazon est pris d’assaut par des vendeurs indépendants qui utilisent des avis d’une étoile pour nuire à leurs concurrents.”

La meilleure solution pour se défendre des avis négatifs et obtenir plus d'informations sur l’image d’une marque est de s’adresser à des professionnels, comme ceux de ReputationUP, qui peuvent vous aider à améliorer votre réputation en ligne.

