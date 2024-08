tech







Les trois premiers jours d’Hack in Paris ont été consacrés à la formation. Six experts internationaux ont enseigné à leurs élèves un ensemble de connaissances théoriques et pratiques lors de trainings sur différents sujets :



- Corelan Advanced, de Peter Van Eeckhoutte

- Offensive Mobile Application Exploitation, de Prateek Gianchandani

- Practical IoT Hacking, de Aseem Jakhar

- Developing Burp Suite Extensions, de Luca Carettoni

- Practical SAP Netweaver ABAP Pentest, de Yvan Genuer

- Smart Lockpicking, Hands-on exploiting IoT devices, de Slawomir Jasek



Les conférences se sont ensuite déroulées les 22 et 23 Juin 2017. Elles ont débuté avec Jayson E. Street, habitué des conférences internationales de sécurité IT. De nombreux conférenciers se sont ensuite succédés, certains présentant des conférences techniques dénonçant les failles des objets connectés (Internet of Things), les dessous d’OWASP ou détaillant comment sécuriser davantage différents réseaux, applications web, bases de données… En parallèle, d’autres intervenants ont présenté des conférences axées davantage sur l’image sociale et l’empreinte sociétale du hacking dans notre monde actuel.



Winn Schwartau a une fois de plus animé un débat, cette année basé sur la vérité et les faits alternatifs dans les médias, points sur lesquels Michael Masucci, producteur hollywoodien, Annie Machon, lanceuse d’alerte britannique et Deral Heiland, chercheur en sécurité informatique ont argumenté pendant deux heures, faisant également participer l’auditoire.



La semaine s’est terminée le 24 Juin par la Nuit Du Hack, dont Sysdream et HZV sont les cofondateurs. Elle a elle aussi remporté un succès inégalé pour sa quinzième édition, comptabilisant plus de 2000 visiteurs sur le weekend.



L’événement désormais terminé, l’équipe organisatrice d’Hack in Paris tient à remercier tous les intervenants, l’équipe du Convention Center de l’Hotel Newport Bay Club, ainsi que tous les participants qui ont pu faire de cette semaine une expérience unique et enrichissante pour tous.

