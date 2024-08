Dédié aux professionnels de la sécurité informatique (CISO, CIO, DSI, RSSI, RSI) et aux experts techniques du hacking, ce rendez-vous annuel a été suivi par plus de 750 personnes, un record pour l’événement.Les trois premiers jours d’Hack in Paris ont été consacrés aux formations. Douze experts internationaux ont enseigné à leurs élèves un ensemble de connaissances théoriques et pratiques sur différents sujets.Les conférences se sont ensuite déroulées les 28 et 29 juin. Cette année pour la première fois, les conférences ont été traduites en simultané en français ! Un service apprécié par les français n’étant pas très à l’aise avec l’anglais. Ayant remporté un franc succès comme tous les ans, un débat a été organisé avec comme thématique l’AI (Intelligence Artificielle).Aussi cette année, notre équipe à mis en place un « Challenge SE », ouvert à tous, comprenant 3 scénarios (Phishing, Malware, Social Engineering). Tout le monde pouvait y participer pendant deux jours et des lots étaient à gagner. Cette année, l’équipe ayant capturé tous les flags était : InsecurityL’événement désormais terminé, l’équipe organisatrice d’Hack in Paris tient à remercier tous les intervenants, l’équipe de la Maison de la Chimie, ainsi que tous les participants qui ont pu faire de cette semaine une expérience unique et enrichissante pour tous.Sysdream remercie également ses sponsors Advens, CenturyLink, Ec-Council, NTT Security, ON-X, Outscale, Sogeti, Yogosha, Zenconnect, Microsoft, Oppida, Orange, Veracode et Datadog.Si vous n’avez pas pu assister aux conférences ou souhaitez revoir les contenus des deux jours de talks, nous vous donnons rendez-vous cette semaine sur notre chaine YouTube : goo.gl/X8FfnF Les présentations des conférences sont également disponibles sur le site d’Hack in Paris. www.hackinparis.com