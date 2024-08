Hack in Paris proposeanimées par des experts internationaux :: CORELAN "ADVANCED" par Peter Van Eeckhoutte : fondateur de l’équipe Corelan et auteur des tutoriels reconnus sur Win32 Exploit Development Training.HARDWARE HACKING TRAINING WITH HARDSPLOIT & DRONES par Julien Moinard : hardware pentesteur senior chez Serma Safety and Security, chef de projet hardsploit.MAKING & BREAKING MACHINE LEARNING SYSTEMS par Clarence Chio : diplômé de l’Université de Stanford, ingénieur chez Shape Security dans la Silicon Valley.OFFENSIVE MOBILE APPLICATION EXPLOITATION - iOS & ANDROID par Prateek Gianchandani : membre d’OWASP et collaborateur d’infosec industry.OFFENSIVE POWERSHELL FOR RED AND BLUE TEAMS par Nikhil Mittal : chercheur Infosec depuis plus de 6 ans.PRACTICAL INTERNET OF THINGS (IOT) HACKING par Aseem Jakhar : fondateur de Null et de Nullcon Securit Conference, chercheur chez Payatu Technologies Pvt Ltd.WEBSECNINJA, MASTER THE LESSER KNOWN WEBATTACKS VERSION 2.0 par Ajin Abraham : ingénieur chez IMMUNIO, chercheur depuis plus de 7 ans.XTREME MOBILE APP ATTACK par Sneha Rajguru : membre active de Null, consultante en sécurité informatique au laboratoire de recherche de Payatu.DEVELOPING BURP SUITE EXTENSIONS - FROM MANUAL TESTING TO SECURITY AUTOMATION par Luca Carettoni : expert de la sécurité web reconnu, co-fondateur de Doyensec.PENTESTING THE MODERN APPLICATION STACK par Bharadwaj Machiraju, Francis Alexander : repectivements chef de projet chez OWASP, et ingénieur chez Envestnet/Yodlee.PRACTICAL SAP NETWEAVER ABAP PENTEST par Yvan Genuer : administrateur SAP, membre de la Devoteam Security.SMART LOCKPICKING - HANDS-ON EXPLOITING IOT DEVICES BASED ON ACCESS CONTROL SYSTEMS par Slawomir Jasek : consultant en sécurité informatique depuis plus de 10 ans.SOCIAL ENGINEERING - THE THEORY OF DEBUGGING PEOPLE (LEARN TO PLAN, EXECUTE, AND DEFEND SOCIAL ENGINEERING ATTACKS) par Dominique C. Brack : auteur de SEEF, expert reconnu dans la sécurité informatique.FINDING AND ATTACKING WEB APPLICATIONS IN PLCS AND OTHER CRITICAL DEVICES par Bertin Bervis : chercheur en IoT et réseaux sensibles.





Les 22 et 23 juin 2017 : Les conférences





Hack in Paris propose également, sur 2 jours, 15 conférences dont une keynote et un débat, avec des intervenants de renommée internationale.



- Le Jeudi 22 juin 2017 :

Conférence 1 : STRATEGIES ON SECURING YOU BANKS & ENTERPRISES (FROM SOMEONE WHO ROBS BANKS & ENTERPRISES FOR A LIVING!) par Jayson E. Street



Conférence 2 : VENTRILOCK: EXPLORING VOICE-BASED AUTHENTICATION SYSTEMS par José Lopes Esteves et Chaouki Kasmi



Conférence 3 : INTERNET OF COMPROMISED THINGS: METHODOLOGY AND TOOLS par Damien Cauquil



Conférence 4 : THE FORGOTTEN INTERFACE: WINDOWS NAMED PIPES par Gil Cohen



Conférence 5 : BEYOND PWASP TOP 10 par Aaron Hnatiw



Conférence 6 : DISSECTING A RANSOMWARE-INFECTED MBR par Raul Alvarez



Conférence 7 : THE INTERNET OF VULNERABILITIES par Deral Heiland



Débat : HACKERS, THE MEDIA, TRUTH, TRUST, AND ALTERNATIVE FACTS avec Winn Schwartau, Bob Sullivan, Michael Masucci and Deral Heiland



- Le vendredi 23 juin 2017 :

Keynote : RED TEAMING FUNDAMENTALS par Matias Katz.



Conférence 8 : SOCIAL ENGINEERING SETTING PEOPLE INTO DEBUG MODE par Dominique C. Brack.



Conférence 9 : ARE YOU WATCHING TV NOW? IS IT REAL? - HACKING OF SMART TV WITH 0-DAY par Lee JongHo et Kim MinGeun.



Conférence 10 : 802.1x NETWORK ACCESS CONTROL AND BYPASS TECHNIQUES par Valérian Legrand.



Conférence 11 : HACKERS! DO WE SHOOT OR DO WE HUG? par Edwin Van Andel.



Conférence 12 : POPPING A SHELL ON A MAINFRAME, IS THAT EVEN POSSIBLE? par Ayoub Elaassal.



Conférence 13 : INJECTING SECURITY INTO WEB APPS WITH RUNTIME PATCHING AND CONTEXT LEARNING par Ajin Abraham.



Découvrez le programme détaillé des conférences sur : https://hackinparis.com/talks



Pour accéder à la billetterie, rendez-vous sur : https://hackinparis.com/store





Contactez le service presse pour vous préenregistrer à cet événement et pour toute demande d’interview avec le co-fondateur de Hack in Paris, Olivier Franchi ou avec un de nos intervenants.





A propos de Sysdream :



Sysdream est une société française spécialisée en audit et en formation dans le domaine de la sécurité informatique et à l’origine de l’événement Hack In Paris et partenaire de la Nuit du Hack.



Sysdream fut créée pour satisfaire un besoin grandissant de compétences dans l’audit et la formation du point de vue de l’attaquant (sécurité offensive) pour les entreprises qui nécessitent un haut niveau de sécurité de leur S.I.



Découvrez les services proposés par Sysdream : www.sysdream.com



Pour plus d’informations sur l’événement Hack In Paris : www.hackinparis.com