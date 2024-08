tech







Fraudes & Usurpation des adresses e-mail : 70% des entreprises auditées vulnérables

A retenir :

73% des attaques commencent par un e-mail de phishing (Rapport Verizon DBIR 2017).

L’usurpation d'adresse e-mail est un phénomène en pleine expansion.

70% des entreprises auditées par Oppidum Security ne sont pas protégées contre l’usurpation de leurs adresses e-mail.

Détails:

L'usurpation d'adresse e-mail est une technique fréquemment utilisée par les pirates pour faciliter leurs attaques et fraudes. Émettant des e-mails avec l'exacte adresse e-mail de l'un de vos collaborateurs, ils arrivent à confondre leurs victimes (principalement des clients, des membres des services financiers, de paie ou de ressources humaines) pour leur voler de l'argent, des informations sensibles ou prendre en otage leurs systèmes informatiques tout entiers.



L’usurpation d'adresse e-mail est un phénomène en pleine expansion. Il est facilité par le caractère nativement "ouvert" et par l’interopérabilité des protocoles informatiques d'envoi et de réception des e-mails.



En effet, lors de la réception d'un e-mail, le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ne contrôle pas l'adresse d'émission de l'e-mail. De ce fait, un émetteur malintentionné est libre d'emprunter l'identité qu'il souhaite usurper lors de l'envoi d'un e-mail.



70% des sociétés auditées n'ont toujours pas implémenté DMARC, le protocole d'authentification des e-mails. Elles ne sont donc pas protégées contre l'usurpation de leurs adresses e-mail.



Pour répondre à cette problématique, Oppidum Security - une firme spécialisée en Cybersécurité - offre une prestation d’aide à la mise en place de DMARC dont l'adoption est fortement encouragée par l'état français et d'autres pays.



Un outil permettant de vérifier la vulnérabilité à cette attaque est mis à disposition par Oppidum Security : https://oppidumsecurity.com/anti-fraude.php



Des informations concernant ces attaques et une solution pour les contrer sont disponibles sur le site internet https://oppidumsecurity.com/anti-fraude.php





A propos d'Oppidum Security

Oppidum security est une entreprise française spécialisée en Cyber-sécurité. Oppidum Security s’appuie sur un réseau d’une douzaine d’experts pouvant mettre en œuvre, chez les clients à hauts risques, une protection sur-mesure et proactive, garantissant une efficacité de 99% contre toutes les attaques informatiques, y compris les plus sophistiquées.



Plus d'informations : www.oppidumsecurity.com