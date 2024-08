tech







L'intelligence artificielle au service de la conduite



CARALGO est constituée autour de son Dongle OBD-CAN/Bluetooth, d'une application Smartphone et d’algorithmes d’intelligence artificielle Cloud et Big Data.



Le Dongle se connecte sur la prise diagnostic OBD du véhicule, son épaisseur de 6 mm garanti son branchement sans encombrement dans 100% du parc automobile. Le dispositif est sûr et non intrusif. Les communications entre le Dongle et le Smartphone sont cryptées, l’appairage Bluetooth est simple et sécurisé.





Consommation, émission de carbone, régime moteur, vitesse maximale autorisée,...



L’application Smartphone est conçue sous la forme d’un Dataviz, passerelle entre le véhicule et le Cloud.



CarAlgo visualise en continu la consommation, l’émission carbone, la distance parcourue, le coût, la durée du trajet, la vitesse, le régime moteur, la charge moteur, les températures d’huile/d’eau, tension batterie, l’indication de vitesse maximale autorisée et plein d’autres informations.



CarAlgo affiche toutes les informations utiles pour permettre au conducteur de mieux doser ses accélérations, freinages et changements de vitesse, et avoir une conduite responsable et citoyenne.







Services additionnels



CarAlgo propose plusieurs services autour du véhicule connecté : diagnostic défaut moteur, historique des trajets, Scoring, Ecodrive, Localiser ma voiture, Mode expert, Mon assurance, Appel d’urgence, Génération des notes de frais kilométriques, d’entretiens et de carburants.



L’installation du dispositif est simple et rapide, aucun outil n’est nécessaire.





CarAlgo est vendu sur son site www.CarAlgo.com au prix TTC de 119 €





A Propos de Smarto



Fondée en 2014 par Toufik Nacer, Expert en réseaux embarqués automobiles, Smarto est spécialisée dans l’internet des objets et le véhicule connecté.



Dans le cadre de son développement, Smarto entre dans la phase de l’ouverture de son capital à des investisseurs afin de se doter de capitaux propres suffisants pour lui permettre d’accélérer son développement à l’international.



SMARTO

25 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES

SAS au capital de 200 000 €

RCS 800 571 937



Plus d'informations : www.caralgo.com