tech







Compact et compatible avec 100% du parc automobile



Après deux années de R&D, SMARTO a développé un Dongle OBD adaptable aux exigences de ses clients. Le Dongle se connecte sur la prise diagnostic OBD du véhicule (Plug and Go), il est le plus compact avec son épaisseur de 6 mm. Doté de dix protocoles de communication, il est compatible avec l’ensemble du parc Européen, Asiatique et Américain.





La voiture connectée devient réalité



La solution s'adresse aux assureurs pour le "Pay as you drive" et la prédictivité du risque accident en analysant le comportement conducteur, les professionnels de l’automobile, concessionnaires et garages de réparation pour la fidélisation des clients et le carnet d’entretien digital, les loueurs de véhicule et les gestionnaires de flotte pour la collecte des données véhicule entre deux utilisations, kilométrage parcouru, consommation carburant, type de conduite et éco-conduite…, les startups de la mobilité et l’auto-partage, les collectivités locales …



Pour beaucoup d’entre eux, les enjeux sont stratégiques. Avec MicroLink, SMARTO souhaite accompagner et faire évoluer le business modèle de ses clients. L’étude du cabinet en stratégie PTOLEMUS prévoit un marché de 350 milliards de dollars d’ici 2020 autour des services associés à la voiture connectée.





S’intégrant facilement à tous les types de plateformes logicielles



Le client obtient en temps réel aussi bien des données véhicule (Kilométrage, Consommation etc.) que des informations sur le comportement de conduite, sur la santé du véhicule, sur les trajets… Il peut également gérer l’appel d’urgence en cas d’accident.



Le client organise la collecte des données, afin de constituer son lac de données, et créer ses services à valeur ajoutée. Par exemple, un distributeur réparateur disposera des informations sur la santé du véhicule ce qui lui permettra d’affiner son ciblage marketing, un gestionnaire de flotte pourra suivre finement les données réelles de son parc, un autre privilégiera la monétisation des données recueillies….



SMARTO développe un réseau de partenaires B2B2C souhaitant remonter des données véhicule en mettant à leur disposition des briques logicielles applicatives pour leur permettre de réduire le Time-To-Market (gestion flotte, prédictivité, analyse comportement, analyse éco-conduite, carnet d’entretien digital, livret de conduite digital…



L’objectif de Smarto est de faire de MicroLink le device incontournable pour connecter le véhicule en fournissant à ses clients des services et un produit innovant, rentables et fiables.



De grands acteurs ont déjà choisi Microlink, le volume de vente est attendu à plus de 400.000 unités dès 2018. Son coût compétitif permet à ses clients en fonction de leur business modèle de l’offrir comme carte de fidélité.





Caractéristiques techniques essentielles

- Équipé d’IBeacon, il active automatiquement l’application Smartphone.



- Équipé d’une mémoire, il mémorise deux mois de trajet sans la présence du Smartphone.



- Doté d’un accéléromètre, pour l’appel d’urgence, il calcule et transmet les données d’accélération/freinage, virage, choc léger, etc…



- Grâce au Bluetooth LE, Microlink transmet les données au Cloud.



- Implémente 10 protocoles de communication automobile



- Coté véhicule, il remonte les défauts moteur par le diagnostic OBD, et les données fonctionnelles du véhicule par l’écoute des trames CAN.



A propos de Smarto



SMARTO est un provocateur d’évolution, son ADN, c’est l’innovation. Fondée en 2014 par Toufik Nacer, Expert en réseaux embarqués automobiles, SMARTO est spécialisée dans l’internet des objets et le véhicule connecté. SMARTO développe et commercialise des produits innovants facilitant l’usage et offrant une nouvelle expérience aux utilisateurs. Forte de cette expertise, SMARTO accompagne aussi ses clients grands comptes dans le développement de leur projet R&D.



Dans le cadre de son développement, SMARTO entre dans la phase de l’ouverture de son capital à des investisseurs afin de se doter de capitaux propres suffisants pour permettre d’accélérer le développement à l’international.



SMARTO

25 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES

SAS au capital de 200 000 €

RCS 800 571 937





Plus d’informations : www.smarto.fr / www.caralgo.com