Les appels visio font partie depuis quelques années du quotidien de tous les Français. Tous ? Pas vraiment. La grande majorité des seniors souffre d'illectronisme, soit l'incapacité à utiliser les outils numériques. C'est en partant de ce postulat et de son histoire personnelle que Nelly Meunier a lancé la Sunday Box en 2019. Trois ans plus tard, c'est déjà un réel succès, avec plus de 170 000 utilisateurs en France.





Connecter toutes les générations de la famille en même temps

Grâce à ce simple boîtier connecté à la télévision, les seniors ont accès aux photos et vidéos de toutes les générations de la famille envoyées via l'appli Sunday. Ils sont alertés par un petit coeur clignotant sur la télécommande livrée avec, et en deux clics voient apparaître les images et vidéos de leurs enfants, petits-enfants ou arrières-petits-enfants sur leur écran.





Nelly Meunier, fondatrice de Sunday : "Avec la Sunday Box Visio, nous avons voulu franchir une nouvelle étape dans la re-connexion des séniors à leurs familles. Il leur est désormais possible de réaliser des appels visio en toute simplicité, sur un objet de leur quotidien : la télévision."





Plus d'informations et abonnement sur Sunday.love

Abonnement mensuel à 7,99 euros sans engagement

Au-delà des retours positifs de sa communauté, Sunday s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande pour un accès "direct" avec la visio. L'ancien boîtier, qui était vendu 119 euros, est donc remplacé par un forfait de 7,99 euros par mois sans engagement qui inclus la visio (à payer seul ou entre tous les membres de la famille) grâce à une webcam fournie. Le tout assorti d'une caution de 49 euros pour le boîtier.