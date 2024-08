tech







Initialement pensé pour les besoins de l'Université de Lille il y a 5 ans, le système de dématérialisation des examens OPEN a atteint aujourd’hui sa pleine maturité. "Basé sur une technologie web et donc accessible depuis un simple navigateur internet, OPEN révolutionne tant la conception que la correction ou la gestion administrative de tous les types d’examens", explique Sylvain Moncomble, chef de projet chez Hifi Communication, "la société informatique lilloise à l’origine du projet. À ce titre, il s’adapte à toutes les problématiques d’enseignement, du collège au service formation continue d’une entreprise privée."





Fonctionnalité "anti-triche"

Avec OPEN, les enseignants conçoivent leur épreuve en toute autonomie via une interface dédiée. Questions à choix multiples, textes à trou, épreuves rédactionnelles, images ou schémas à compléter ou à légender, le système s’adapte à tous les formats et objectifs pédagogiques.



"Outil sur mesure, OPEN offre en outre de nombreux avantages par rapport à l’examen papier parmi lesquels une fonctionnalité anti-triche qui permet de présenter les questions dans un ordre aléatoire ou encore l’analyse statistique qui informe l’enseignant en quelques secondes, quel que soit le nombre d’étudiants à composer, qu’un point de son cours a été globalement mal compris", souligne Sylvain Moncomble.





823 kilos de papier économisés



Au-delà de ses atouts en termes pédagogiques, OPEN permet de réduire de façon drastique les temps de gestion administrative et de correction, la consommation de papier et de consommables, les risques de perte des copies ainsi que les coûts de transport, une session d’examen pouvant être organisée simultanément dans plusieurs centres éloignés géographiquement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 2014, pour 2 653 examens planifiés, l’économie est de 3 076 heures (410 journées) de gestion de scolarité, de 10 805 heures (1 441 journées) de correction par les enseignants et de 164 475 feuilles de papier A4 (823 kilos).





