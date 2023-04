tech







Un condensé de technologies dans une solution compacte brevetée



Fort de plus de 30 ans de savoir-faire, la société Techneau s'est appuyée sur le biomimétisme, en s'inspirant des mécanismes de filtration existant dans la nature, pour développer cette nouvelle génération de décanteurs particulaires.



Ainsi, la technologie du décant'eau compile plusieurs procédés afin d’intercepter, répartir, stocker et retenir la pollution :

Un système de circulation giratoire des flux, permettant de prolonger le temps de séjour des particules et de favoriser leur décantation

Des décrochements, générant des zones de recirculation et favorisant l’agglomération des particules entre elles afin d’optimiser leur décantation

Des tuyères permettant de répartir l’effluent de manière homogène et d’isoler les boues du flux passant

Un silo à boues isolé du flux passant et de grande capacité pour maximiser son autonomie.

Un barrage dégrilleur afin d’intercepter et de retenir les flottants (plastiques, mégots, …).



Un ouvrage qui s’inscrit dans une solution globale de traitement des eaux de ruissellement



L’installation d’un Decanteau en amont d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales s'intègre parfaitement dans une solution globale de traitement : l’interception et le stockage de la micro et macropollution (hydrocarbures, sables, particules, mégots...) permettant de pérenniser le fonctionnement de l’ouvrage d’infiltration (noue, bassin de filtration...).



Par ailleurs, plus les ruissellements parcourent de distance, plus ils se chargent de Matières En Suspension (M.E.S) et déchets divers (mégots par exemple). Pour limiter le transport de cette pollution et faciliter l’interception de ces M.E.S nocives pour l’environnement, il est donc essentiel de limiter la distance parcourue par l’eau. Ainsi, de par sa compacité et sa facilité de mise œuvre, le Decanteau peut s’installer au plus proche de la source de pollution. Ce faisant, le Decanteau participe à l'optimisation du traitement des eaux de ruissellement urbaines avant leur rejet dans le réseau ou dans un système d’infiltration.





Une conception innovante entièrement fabriquée en France



Conçu dans le bureau d'études de la société normande Techneau et assemblé sur place, le Decant’eau se compose d’une tête de répartition et d’un silo à boues. Cet ensemble de procédés résultat de 36 mois de recherches et développement, rassemble une multitude d’innovations qui permet à la fois de décanter plus de 80% des matières en suspension dès 4 microns (un cheveu dispose d’une section moyenne d’environ 50 microns par exemple), de piéger les déchets et polluants ainsi que de retenir les boues et hydrocarbures.





Facilité de pose, d'entretien et de contrôle



Le Decant’eau est livré entièrement équipé, prêt à être posé. L’installation est facilitée par la forme cylindrique et verticale du dispositif. Insensible à la corrosion, le polyéthylène garantit une longévité plus importante que l’acier ou le béton.



Le fonctionnement de l’appareil reposant sur la séparation gravitaire, aucun filtre et substrat ne sont nécessaires pour le fonctionnement du Decant’eau. La grande capacité de stockage du silo à boues, accessible directement par la colonne centrale ou via la colonne de vidange, permet également de réduire considérablement les coûts de maintenance.

A propos de Techneau

Depuis 1991, Techneau conçoit, fabrique et propose des solutions pour le traitement de l’eau à travers la France et ses filiales européennes. Les produits sont testés de la conception à la fabrication dans la base à essais et en conditions réelles d’utilisation afin de garantir la fiabilité de chacun des appareils.



Pour plus d'informations : https://www.techneau.com





A propos de Gaeau développement



Techneau, Plasteau et Chaudreau, sont des filiales du groupe Gaeau développement, 3 filiales complémentaires qui fournissent depuis plus de 30 ans des solutions de pointe dans la gestion de l’eau. Les produits du groupe sont distribués en Europe, au Maghreb et sont également exportés dans le monde entier. Toutes les entités sont certifiées ISO9001. Toutes les cuves sont fabriquées sur le site en Normandie.