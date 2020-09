tech

La Téléassistance Mobile avec l’offre NOMADE s’adresse à des seniors actifs et autonomes qui continuent de sortir régulièrement de chez eux, mais qui voient naitre un sentiment d’inquiétude et d’insécurité à l’extérieur du domicile. Les sorties peuvent même devenir une cause de stress, et de ce fait les freiner dans leurs activités quotidiennes. Sous forme de bouton d’appel géolocalisable, l’offre NOMADE, permet donc à ses utilisateurs de continuer leurs activités extérieures en étant rassurés, tout en maintenant un lien permanent avec leurs proches mais aussi avec les écoutants de la plateforme de téléassistance SeniorAdom, basée à Vertou (44).

La Téléassistance Domicile avec l’offre ESSENTIEL répond à une nouvelle étape dans la vie des seniors, qui sortent de moins en moins tout en restant autonome. Idéale pour sécuriser le domicile, les seniors vivant seuls ou en couple pourront simplement contacter les équipes SeniorAdom à n’importe quel moment, par une simple pression sur un bouton d’appel portable. Les écoutants sont formés pour faire face à toutes les situations depuis un simple appel pour rompre l’isolement jusqu’à l’organisation des secours en cas de chute ou de malaise.

La Téléassistance Intuitive avec l’offre CONNECT convient aux personnes vivant seules présentant les premiers signes de perte d’autonomie. Ces situations sont souvent sources d’anxiété et de fatigue à la fois morale et physique autant pour les utilisateurs que pour leurs proches. Avec l’aide des détecteurs de mouvement placés dans le domicile, les seniors sont sécurisés même s’ils ne portent pas sur eux de dispositif d’appel ou qu’ils ne peuvent pas alerter la plateforme. Grâce à un suivi d’activité intuitif, il est possible d’anticiper des situations à risques et de mettre en place une prévention personnalisée ainsi qu’un service d’accompagnement adapté.

Des services enrichis pour un accompagnement optimum



Spécialement formées, les équipes SeniorAdom sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux sollicitations des utilisateurs avec une qualité d’écoute et une capacité d’analyse adaptées à toutes les situations. Au-delà de cette disponibilité, les écoutants prennent soin de contacter régulièrement les seniors pour discuter et prendre de leurs nouvelles contribuant ainsi à diminuer le sentiment d’isolement.



De plus, ils peuvent sur demande, ou si le besoin est identifié, les orienter vers un service d’accompagnement social ou de soutien psychologique. Ces programmes d’accompagnement organisés en une dizaine d’entretiens téléphoniques sont assurés par des assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale ou des psychologues diplômés. L’empreinte de l’esprit mutualiste conséquence de l'appartenance de SeniorAdom au groupe Vyv, permet de proposer ces accompagnements personnalisés sans aucun surcoût.



C’est ainsi que SeniorAdom propose à ses utilisateurs de Mieux Vivre La Téléassistance et de bénéficier pour chaque moment de vie d’un accompagnement personnalisé et adapté.



Pour plus d’informations : www.senioradom.com