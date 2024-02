tech

Répondre aux exigences de fiabilité et de vérifiabilité des DPO

Grâce à cet accord inédit, la plateforme PRIVASHIELD de gouvernance de la conformité RGPD intègre désormais les services augmentés par le modèle DPO-GPT d’Olympe.Legal. Il associe les 25 années d’expertise de THE NEOSHIELDS aux outils de pointe d’Olympe.Legal, conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de fiabilité et de vérifiabilité des DPO.





Plus d'un million d’heures de lecture de sources réglementaires et juridiques

L’assistant intelligent d’Olympe.Legal cumule plus d’un million d’heures de lecture de jurisprudence (CNIL, CEPD, CJUE,…), lignes directrices, codes de conduite, recommandations ANSSI, lois, directives, règlements, et autres sources juridiques sélectionnées pour leur autorité et leur pertinence. Son intégration donne accès aux utilisateurs de PRIVASHIELD à un espace conversationnel unifié leur permettant de réaliser de nombreuses tâches liées à leur fonction :

Etablir un plan d’action

Générer des fiches de traitement spécifiques

Vérifier toute l’étendue des règles applicables à un projet

Générer des mentions d’information sur les droits

Analyser les risques liés à un traitement

Comparer un document contractuel à une matrice de points de contrôle

Expliquer la portée d’un texte juridique

Trouver des jurisprudences



Un bond technologique

Les capacités des délégués à la protection des données personnelles (DPO) sont souvent dégradées par des budgets restreints, des équipes incomplètes et un temps de concentration et de recherche limité. L'intégration des outils d’Olympe.Legal dans PRIVASHIELD met à leur disposition la puissance de l'IA pour leur permettre d’accomplir plus sereinement leurs missions de référent pour la conduite de la conformité au RGPD.



Dès à présent, plus de 1000 DPO internes et externes peuvent bénéficier de ce bond technologique pour piloter la conformité des grands groupes, ETI, PME, associations et institutions publiques. Il leur suffit de se connecter sur leur plateforme habituelle et d’ouvrir les outils Olympe.Legal depuis l’interface utilisateur.

"Dès qu’Olympe.Legal nous a montré leur outil nous avons compris qu’il pouvait considérablement aider nos clients dans leur utilisation de PRIVASHIELD et transformer le quotidien des DPO. C’est depuis toujours dans l’ADN de notre entreprise d’être précurseurs des évolutions du métier et ce partenariat démontre à nos clients qu'ils peuvent trouver chez nous à la fois le meilleur de l’expertise humaine et le meilleur des outils technologiques appliqués à leur métier" , déclare Xavier Leclerc, Président de THE NEOSHIELDS.



"Nous avons conçu Olympe.Legal avec l’obsession d’apporter une très grande fiabilité aux réponses apportées par notre modèle DPO-GPT, en permettant aux utilisateurs de connaître les sources que nous utilisons et de s’y référer. C’est un grand honneur qu’une entreprise aussi réputée et expérimentée que THE NEOSHIELDS nous fasse confiance et confirme que les DPO ont un intérêt réel à utiliser nos solutions technologiques" , déclare Mehdi MEDJAOUI, Président de la société Code Is Law qui édite Olympe.Legal.



Ce partenariat stratégique sera présenté officiellement le 8 février 2024 lors de l’Université des DPO de l’AFCDP, où Olympe.Legal exposera sa solution et son intégration au sein de PRIVASHIELD.

À Propos de THE NEOSHIELDS



Implantée à Sophia Antipolis, THE NEOSHIELDS, Groupe DPMS rayonne sur l’ensemble du territoire français et les territoires ultra-marins. Son Président Fondateur Xavier Leclerc, premier DPO de France en 2001, s’est investi dès la première heure, au cœur d’associations en France et en Europe. Il œuvre pour le "Privacy is Good for Business !" et pour faire entrer les acteurs du secteur dans le cercle vertueux de la conformité avec plus de transparence et de sécurité afin de gagner la confiance des clients, collaborateurs et partenaires.



Une équipe de 20 collaborateurs, consultants formateurs et développeurs animent l’accompagnement des professionnels au travers de trois pôles d’activité : THE NEOSHIELDS Consulting, THE NEOSHIELDS Software et THE NEOSHIELDS Training, organisme de formation certifié Qualiopi.



www.theneoshields.eu





À Propos d'Olympe



Olympe est un logiciel d’intelligence artificielle juridique édité par la startup legaltech CODE IS LAW. Créée en 2021, CODE IS LAW est issue de l’INRIA Startup Studio et lauréate du concours I-LAB des meilleures technologies innovantes du ministère de la recherche. En 2021 et 2022, CODE is LAW effectue deux levées de fonds pour développer ses technologies brevetées d’assistance juridique et d’augmentation des fonctions et des capacités du DPO. Olympe est composée de chercheurs, développeurs et experts IA et de la protection des données, afin d’allier le meilleur de la technologie au niveau des enjeux du RGPD et de la protection des données.



https://olympe.legal