tech





Lauréate de plusieurs concours



Lauréate de plusieurs concours, avec sa solution TIMEKO, LINKAVIE a été reconnue "entreprise remarquable" par initiative France et a obtenu le soutien financier de BPI France et de la French Tech pour son caractère innovant. Initialement développée dans le secteur de l’intérim, TIMEKO est aujourd’hui utilisée par plus de 800 agences en France et expédie plus de 2 millions de messages chaque mois.





Economiser six à dix heures par semaines

TIMEKO permet de recruter et planifier les ressources rapidement, gérer les réservations et de communiquer rapidement grâce au système de réponses OUI/NON. Ce gain de temps permet d'économiser six à dix heures par semaines, d'éviter plusieurs appels infructueux et enfin d'envoyer un message à 50 collaborateurs en un clic. TIMEKO transport est proposée au tarif de 150€HT/mois (hors coût SMS).







TIMEKO est disponible via une extension web



Voici son fonctionnement :

Les gestionnaires sélectionnent les destinataires avec lesquels ils souhaitent communiquer rapidement (pour connaître leurs disponibilités, communiquer un changement d'horaire...)

Ils envoient une demande par message SMS, email, in-app ou WhatsApp

Les destinataires du message répondent simplement par OUI ou NON avec ou sans commentaire

Les réponses sont catégorisées automatiquement

Suivi conversationnel avec chacun des destinataire (de façon groupée ou un à un)

"TIMEKO se veut avant tout très opérationnel. L’interface est très intuitive, la prise en main est immédiate. TIMEKO s’interface à toute solution Web gérant des listes de destinataires TIMEKO classe les réponses OUI, NON, AUTRES, ce qui permet très rapidement à l’utilisateur de gérer les disponibilités et l’allocation des ressources et d’engager une conversation en masse en fonction des réponses obtenues et de gérer des situations d'urgence. Aujourd’hui ce sont plus de 2 Millions de SMS envoyés chaque mois, notre architecture permet de multiplier ces volumes très simplement". affirment Thomas Luquet et Vincent Demortier, créateurs de Timeko dans une interview.

A propos de Linkavie



TIMEKO a été développé par LINKAVIE une ESN (Entreprise Service Numérique) aixoise qui réalise des développements applicatifs web et mobiles sur mesure, destinés à accompagner les entreprises vers une transformation digitale indispensable à l’amélioration de leur performance. Thomas Luquet a fondé LINKAVIE en 2014 puis il a été rejoint en 2019 par Vincent Demortier, ingénieur de formation. Leurs valeurs communes sont l’engagement, la bienveillance ainsi que les relations long-terme. En 2020, LINKAVIE a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d’euros.

https://timeko.fr/solution-messagerie-transport/