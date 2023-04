tech





Spotify est une plate-forme de musique en streaming qui fournit des ressources musicales de haute qualité aux mélomanes. En réponse à la demande des gens d'écouter librement des chansons Spotify, TuneFab, une société de logiciels spécialisée dans les convertisseurs de musique, a lancé TuneFab Convertisseur Spotify, qui peut facilement télécharger et convertir de la musique Spotify vers des formats courants, tels que MP3, M4A, FLAC et WAV. Que vous soyez un Spotify Music Prime ou un utilisateur gratuit, TuneFab Convertisseur Spotify peut vous aider à supprimer la protection DRM des chansons et à les transférer librement vers d'autres appareils pour les écouter.





Fonctionnalités de TuneFab Convertisseur Spotify



Contourner la protection DRM : Basé sur la protection du droit d'auteur numérique, la musique de Spotify est encodée avec DRM. Les membres premium de Spotify peuvent télécharger de la musique, mais cela ne prend en charge que l'écoute dans l'application Spotify, sans parler des utilisateurs gratuits. Heureusement, avec TuneFab Convertisseur Spotify, il est possible de contourner facilement les DRM et télécharger les morceaux dans des formats courants, puis de les transférer librement sur d'autres appareils, et ce sans aucune restriction.





Convertir en différents formats de haute qualité : TuneFab Convertisseur Spotify est capable de convertir la musique Spotify en formats de fichiers audio courants tels que : MP3, M4A, WAV et FLAC. Pour profiter du son original des titres issus de Spotify, TuneFab Convertisseur Spotify permet de conserver la meilleure qualité audio proposée par la plateforme, jusqu'à 320 Kbps. Il est également possible de personnaliser la qualité audio, le taux d'échantillonnage et le débit binaire en fonction des besoins. Ainsi la plage de sortie audio comprend :

Taux d’échantillonnage (Hz) : 44100 à 48000

Débit binaire (Kbps) : 128/256/320





Télécharger et convertir à la vitesse 5X minimale : TuneFab s'engage à améliorer l'efficacité de fonctionnement des convertisseurs de musique et à offrir aux utilisateurs une expérience de téléchargement optimale. TuneFab Convertisseur Spotify intègre une technologie avancée d'accélération matérielle et GPU, capable de télécharger et de convertir les titres à une vitesse minimale de 5X. Dans des conditions de réseau stables, la vitesse peut même être multipliée par 6, tout en maintenant de bonnes performances.





Conserver les balises ID3 : Les balises ID3 conservent les informations d'origine de la musique Spotify, ce qui peut aider à marquer et à localiser rapidement les chansons téléchargées. TuneFab Convertisseur Spotify conservera les métadonnées et les balises ID3, c'est-à-dire toutes les informations sur la piste audio telles que le nom de l'artiste, le titre de la musique, la pochette de l'album, la date de sortie et tous les détails. Cela facilitera grandement la gestion des chansons téléchargées.





Supporter la conversion par lots des chansons issus de Spotify : De nombreux outils sur le marché ne peuvent prendre en charge que le téléchargement ou la conversion d'une chanson à la fois. Lorsque qu'il s'agit de télécharger et convertir plusieurs morceaux en même temps, la charge de travail est fastidieuse. TuneFab Convertisseur Spotify répond à cette problématique en disposant d'une fonction de conversion par lots qui aide à convertir et à télécharger n'importe quel nombre de chansons à la fois.





Licence et prix de TuneFab Convertisseur Spotify : TuneFab vous fournit une version d'essai gratuite permettant de convertir les 3 premières minutes de chaque chanson. La version complète donne accéder à l'ensemble des fonctionnalités sans limitation aux tarifs suivants :

Licence mensuelle : € 12,90 (1PC/Mac)

Licence annuelle : € 49,90 (1PC/Mac)

Licence à vie : € 79,90 (1PC/Mac)

En cas de problèmes lors de l'utilisation du logiciel, l'utilisateur dispose de 30 jours à compter de la date d'achat pour demander un remboursement. Plus de détails sur la page d'achat de TuneFab Convertisseur Spotify.

À propos de TuneFab



TuneFab a été créé en 2016 avec une équipe de développement d'applications professionnelles. TuneFab s'engage à développer un convertisseur de musique professionnel et efficace pour supprimer les restrictions DRM de la musique en streaming, telles que Spotify Music, Apple Music, Amazon Music, etc. Son objectif : aider les utilisateurs à libéraliser l'écoute de la musique et des livres audio, en créant de nouvelles façons de profiter de la musique sur les plateformes de streaming.

Site web officiel : https://www.tunefab.net



Facebook : https://www.facebook.com/TuneFab-113073337965953



YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdF03M7tjYiogM3pUPIO0mQ



Email de contact : support@tunefab.net