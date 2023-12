tech







Noël arrive à grands pas. Pour célébrer les fêtes de fin d'années comme il se doit, TuneFab, éditeur spécialisée dans le développement d'applications d'enlèvement des restrictions DRM, propose des top remises sur tous ses produits jusqu’à 50%.



Pour profiter gratuitement des chansons sur les plateformes de streaming musical telles que Spotify, Deezer, Apple Music et Amazon Music, ou accéder librement à des livres audio sur Audible pendant cette saison hivernale, les promos de Noël de TuneFab sont incontournables.





Une remise jusqu’à 50%



TuneFab développe un grand nombre de logiciels de Convertisseur, comme TuneFab Spotify Music Converter, TuneFab Apple Music Converter, TuneFab Audible Converter, etc... En ce moment, tous les produits sont en promotion et la remise varie selon les abonnements et la combinaison :

- Pour un abonnement mensuel : Une réduction de 30%

Spotify Music Converter / Apple Music Converter / Amazon Music Converter / Audible Converter :

Prix original(Taxes Incluses) : €14,90 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €10,43

Deezer Music Converter

Prix original(Taxes Incluses) : €12,90 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €9,03



- Pour la licence à vie : Une réduction de 40%



Spotify Music Converter / Apple Music Converter

Prix original(Taxes Incluses) : €108,90 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €65,34

Amazon Music Converter

Prix original(Taxes Incluses) : €89,90 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €53,94

Deezer Music Converter

Prix original(Taxes Incluses) : €79,90 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €47,94

Audible Converter

Prix original(Taxes Incluses) : €59,99 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €35,99



- Pour l'ensemble de vente : Une réduction de 50%

Spotify Music Converter + Spotify Music Converter (Licence individuelle à vie)

Apple Music Converter + Apple Music Converter (Licence individuelle à vie)

Apple Music Converter + Spotify Music Converter (Licence individuelle à vie)

Prix original(Taxes Incluses) :€217,80 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €108,90



Apple Music Converter + Audible Converter (Licence individuelle à vie)

Prix original(Taxes Incluses) :€168,89 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €84,44



Audible Converter +Amazon Music Converter (Licence individuelle à vie)

Prix original(Taxes Incluses) :€139,89 / Prix réduit(Taxes Incluses) : €74,94

Plus de détails sur les produits TuneFab



Chaque produit TuneFab a ses propres fonctionnalités et caractéristiques :

TuneFab Convertisseur Spotify : Un convertisseur Spotify pour télécharger et convertir des fichiers audio Spotify en format courant tels que MP3, M4A, FLAC et WAV.

: Un convertisseur Spotify pour télécharger et convertir des fichiers audio Spotify en format courant tels que MP3, M4A, FLAC et WAV. TuneFab Apple Music Converter : Un convertisseur puissant qui permet de télécharger gratuitement des chansons Apple et d'en profiter sur tous les appareils.

: Un convertisseur puissant qui permet de télécharger gratuitement des chansons Apple et d'en profiter sur tous les appareils. TuneFab Amazon Music Converter : Un excellent logiciel pour télécharger librement des chansons et des podcasts d'Amazon Music en conservant les métadonnées ID3.

: Un excellent logiciel pour télécharger librement des chansons et des podcasts d'Amazon Music en conservant les métadonnées ID3. TuneFab Audible Converter : Un programme professionnel qui aide à télécharger et à convertir les livres AA/AAX Audible en MP3 sans abonnement.

: Un programme professionnel qui aide à télécharger et à convertir les livres AA/AAX Audible en MP3 sans abonnement. TuneFab Deezer Music Converter : Un outil complet pour télécharger la chanson, l'album, la playlist ou le podcast Deezer gratuitement avec une qualité de haute-fidélité.

À propos de TuneFab



TuneFab, qui signifie la merveilleuse mélodie, offre à ses utilisateurs le summum de la musique et du cinéma. Ses produits les plus populaires tels que TuneFab Spotify Music Converter et TuneFab Apple Music Converter permettent de supprimer les restrictions DRM des fichiers audio et vidéo. Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder à des chansons et des playlists sur les plateformes de streaming facilement et gratuitement.

Pour en savoir plus sur TuneFab :



Site web officiel : https://www.tunefab.net

Facebook : https://www.facebook.com/TuneFab-113073337965953

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdF03M7tjYiogM3pUPIO0mQ

Email de contact : support@tunefab.net