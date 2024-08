tech





Certains propriétaires d’iPhone se sentent aujourd’hui trompés par la firme américaine



Apple annonce que pour préserver la batterie de certains de leurs smartphones elle a volontairement fait en sorte de diminuer les performances de ces derniers. Est-ce une maladresse, la firme aurait-elle dû ne rien faire, ne pas amoindrir les performances et laisser les batteries perdre naturellement de leur autonomie ? Quoi qu'il en soit, les utilisateurs auraient peut-être préféré avoir le choix de garder une batterie usée et conserver l’efficacité de leur appareil, ou celui de la changer lorsque le besoin deviendrait urgent.

L'alternative Tynkle



Les boutiques Apple sont déjà prises d’assaut, accumulent un nombre interminable de clients voulant effectuer le remplacement de leur batterie, mais auront-ils, tous, la même patience, le même temps, la même envie de s’y engouffrer, d’autant plus qu’elles sont déjà en rupture de stock et que tout le monde n’a pas forcément un Apple Store à proximité ?

La Startup Tynkle, elle, propose de bénéficier d’une assistance de façon pratique à travers son application mobile d’entraide informatique entre particuliers (PC, Smartphone Tablette, etc.) en quelques clics, au travers d’une économie collaborative comme ses prédécesseurs, Airbnb, Blablacar, ou Drivy.

Les utilisateurs de smartphone peuvent ainsi trouver une main d’œuvre qualifiée par géolocalisation tout près d’eux, sans se déplacer et à moindre coût.









Tynkle en détail

Comme ses prédécesseurs, Drivy autour de la location automobile, Airbnb pour l’immobilier, ou Blablacar pour le covoiturage, Tynkle se positionne dans le secteur collaboratif en se spécialisant autour de l’entraide informatique entre particuliers (PC, Smartphone, Tablette, etc.)



L'application est ouverte aux "dépanneurs", soit toutes personnes possèdant des compétences en informatique et souhant les partager en générant un complément de revenu, ainsi qu'aux "demandeurs", à savoir les utilisateurs ayant un besoin d’assistance.



Concrètement, une personne rencontre des problèmes avec son ordinateur, son smartphone ou sa tablette ou a besoin d’être initié à son utilisation ou à un logiciel, choisit alors un dépanneur, un intervenant sur Tynkle et procède au paiement.



Lorsque la prestation est terminée, les deux personnes constatent ensemble de la résolution du problème puis valident sur leur smartphone en appuyant sur "intervention résolue" ou "intervention non résolue". Suite à cela le dépanneur est évalué par le demandeur, cette dernière action permettant ensuite, aux autres utilisateurs de savoir qui choisir.

Une démarche éco responsable



Le concept de Tynkle s'inscrit également dans une démarche éco responsable. L'objectif étant de favoriser l'allongement de la durée de vie des supports numériques en choissiant de les réparer plutôt que de les jeter pour aider à réduire les déchets électroniques chimiques dangereux pour la planète et contribuer à modifier les habitudes de consommation des utilisateurs.

Inscription et tarif des prestations



L’inscription sur l’application est gratuite, les tarifs, fixés par les dépanneurs, sont forfaitaires et compris entre 15 et 60€

A propos de Tynkle



Tynkle permet à ses utilisateurs de se faire aider grâce aux dépanneurs près de chez eux partout en France. Disponible en France depuis novembre 2017, l'application a pour ambition de rendre plus accessible un service utile et de créer ainsi, une économie favorable au plus grand nombre,

Créée en 2017 par Alain Maisonneuve et Sabri Saïd, la société intégrera en janvier 2018 Station F après avoir été sélectionnée parmi plus de 300 candidats.



