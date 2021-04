tech

UVmobi on-demand : une désinfection écologique en 3 minutes



Le système est composé de 4 supports électroniques en forme de L avec des lampes à ultraviolets aux extrémités. Le tout est connecté à un boîtier de commande électrique. Chaque support se pose sur chacune des 4 portières du véhicule, vitres ouvertes, lampes à ultraviolets pointant vers l’intérieur de l’habitacle.

Sur le boitier de commande un bouton-poussoir permet de lancer un cycle de désinfection de 3 minutes. À la fin de la désinfection, les lampes s’éteignent automatiquement, le conducteur peut reprendre immédiatement sa voiture.

L’habitacle de la voiture est flashée à 360°, du sol au plafond, sans aucune utilisation de produit chimique. UVmobi propose une solution écologique.





Une désinfection de l’habitacle et du coffre de tous les types de véhicules

La version V2 du système UVmobi on-demand est très robuste et permet aussi de désinfecter le coffre qui est la partie le plus contaminée d’une voiture. Léger et maniable, notre dispositif est utilisable en poste fixe comme en mobilité.





La nécessité de désinfecter les véhicules

Flottes de véhicules d’entreprises, covoiturage, VTC, camions de société… Les véhicules sont de plus en plus des transports partagés.

Néanmoins, la multiplication des utilisateurs engendre la multiplication des contaminations, un risque à prendre en compte notamment par tous les responsables qualité, hygiène et sécurité des entreprises (QHSE).

Par ailleurs, un simple nettoyage ne permet pas de supprimer les millions de micro-organismes qui prolifèrent. Bien qu’invisibles, les agents parfois pathogènes sont bien présents (Staphylocoque, Bacillus Cereus, E.Coli, etc.), de nombreuses études montrent que nos véhicules sont en moyenne 8 fois plus sales qu’un siège de toilette…

Le système UVmobi on-demand est pour tous les véhicules du cabriolet au camion, pour tous les professionnels de l’entretien et de la gestion des véhicules. C’est un équipement offrant une désinfection rapide, écologique et sans aucun coût d’utilisation.







25 000 désinfections, zéro produit chimique, zéro consommable



Une désinfection des véhicules sans polluer

En cette période de pandémie sanitaire, désinfecter signifie bien trop souvent la simple pulvérisation de produits chimiques. De même, certains ont recours à la désinfection via des gaz hautement toxiques comme l’ozone.



Le système de désinfection UVmobi on-demand désinfecte uniquement grâce aux rayonnements ultraviolets, sans aucune chimie et sans laisser de résidu dans la voiture. Dès la fin de la désinfection de 3 minutes, le conducteur peut immédiatement repartir avec une voiture plus saine.



Aucun coût de fonctionnement

Le système de désinfection d’UVmobi n’a aucun coût de fonctionnement, excepté les 3 minutes d’électricité à chaque utilisation. Par ailleurs, plus de 25 000 désinfections peuvent être effectuées avant d’avoir besoin de changer les lampes à ultraviolets. Ces lampes ne coûtent que quelques dizaines d’euros.





UVmobi on-demand, l’efficacité de la lumière désinfectante



Les ultraviolets, une technologie de désinfection éprouvée

Le rayonnement ultraviolet est un rayonnement invisible de même nature que la lumière visible. En détruisant l’ADN des germes, les ultraviolets germicides sont très efficaces contre les bactéries et virus, mais aussi les moisissures, protozoaires et acariens. Durant l’été 2020, l’université de Boston et Signify (Philips Lightning) ont déterminé les doses d’ultraviolets nécessaires pour détruire le Sars-CoV-2.

Les ultraviolets, moteurs de notre système, sont utilisés depuis 1910 pour la désinfection des équipements médicaux, de l’eau ou encore de certains produits de consommation courante. L’innovation UVmobi, c’est d’avoir réussi à adapter ce procédé spécifiquement au secteur automobile.



Une preuve d’efficacité en utilisation réelle par des analyses bactériologiques

Beaucoup de systèmes de désinfection se contentent de tests effectués en laboratoire, dans des conditions idéales irréalistes. De plus, avec la pandémie de Covid-19 de nombreux systèmes de désinfection à l’efficacité non garantie sont apparus sur le marché.

Il faut être sérieux dans ce domaine très sensible : l’efficacité du système UVmobi on-demand a été qualifié en condition réelle dans une voiture par une société d’analyse bactériologiques, suivant la norme NF EN 13697 des antiseptiques et désinfectant chimiques.

L’essai dans une voiture de type Range Rover Evoque avec une souche bactérienne « Staphylococcus Aureus DSM 346 » a démontré une réduction de contamination allant jusqu’à 99,9999% pour les accoudoirs des portes, le volant ou le levier de vitesse, avec une moyenne de 99,4% sur l’ensemble des points testés.





À propos d'UVmobi

UVmobi invente, fabrique et commercialise des produits de désinfection depuis sa base au cœur du 11ième arrondissement de Paris, au sein du lieu d’innovation « Le Square ». Nous travaillons sur les problématiques de la désinfection des transports, des lieux publics clos et des masques jetables dans leur process de recyclage. Notre conviction est que les ultraviolets et notamment la nouvelle technologie des « ultraviolets lointains » sont des solutions idéales car écologiques, économiques et très efficaces.

Tournés vers l’avenir, la protection des individus et de notre environnement, nous apportons notre pierre à l’édifice pour recréer un monde plus sûr pour tous.

www.uvmobi.com/