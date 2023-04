tech







Pour visionner des videos issus d'un DVD/Blu-ray sur ordinateur, il est normalement nécessaire de préparer un lecteur extérieur de disque. Cependant, un lecteur lourd et un tas des disques DVD nuisent à l'expérience. Pour plus de confort, mieux vaut convertir ses disques DVD/Blu-ray dans des formats communs tels que MP4, MKV,... afin de profiter de leur contenu sur l'ensemble de ses supports, portable, téléphone ou tablette.



Pour ce faire, VideoByte BD-DVD Ripper est un outil idéal. Le logiciel permet ainsi de convertir rapidement les vidéos DVD/Blu-ray en format numérique pour une lecture plus flexible. Doté d’une haute qualité de sortie et des fonctionnalités pratiques et stables, c'est l'un des outils d'extraction DVD/Blu-ray les plus performant du moment.





Fonctionnalités essentielles de VideoByte BD-DVD Ripper



Supprimer le cryptage du disque DVD et Blu-ray : Grâce à sa technologie avancée du décodage et du déchiffrement, VideoByte Ripper BD-DVD est capable de copier les Blu-ray protégés par BD +, AACS, Cinavia et permet de convertir les disques/dossiers/fichiers ISO DVD & Blu-ray en haute qualité.



Prise en charge de nombreux formats communs : Ce programme permet non seulement de convertir les disques Blu-ray et DVD en MP4, MKV, MOV, FLV, M4V, mais aussi de convertir le son du disque en divers formats tels que MP3, AAC, OGG, WAV, M4A, etc. Comme il fournit des fichiers de sortie adaptés à l'ensemble des appareils les plus utilisés : iOS, smartphones, tablettes et consoles de jeu PS3/PS4, il est désormais possible de profiter des films DVD ou Blu-ray sur tous ces supports.



Convertir les disques DVD/Blu-ray à grande vitesse : Grâce à la technologie avancée d’accélération matérielle, VideoByte Ripper BD-DVD propose une vitesse de conversion x 6, afin d'extraire rapidement le contenu des disques DVD sur Mac ou Windows.



Conserver les pistes audio et les sous-titres : Au cours de la conversion, l'utilisateur peut choisir de conserver toutes les pistes audio et les sous-titres. Lors de la lecture des vidéos déjà converties, il est ainsi possible de sélectionner les pistes audio et sous-titres selon son besoin. Par ailleurs, il est possible d’ajouter d'autres fichiers audio externes et sous-titres.



Réglages de paramètres et fonctions d'édition enrichis : VideoByte Ripper BD-DVD permet d'ajuster des réglages de paramètres comme la résolution, le ratio d'aspect, le débit binaire, la fréquence d'images, l'encodage vidéo, les chaînes audio, le taux d'échantillonnage, l'encodage audio, etc. De plus, il est doté des fonctions d'édition bases comme montage vidéo, rotation, fusion, ajout des effets, ajout des filtres et ajout des filigranes.



Facile de prise en main et d'utilisation : Même sans connaissance technique avancée, n'importe quel utilisateur peut convertir rapidement ses DVD/Blu-ray en format commun grâce à VideoByte Ripper BD-DVD. Il suffit pour cela de suivre les étapes suivantes :

Étape 1. Télécharger et lancer VideoByte Ripper BD-DVD puis cliquer sur "charger DVD" ou "charger Blu-ray".





Étape 2. Le programme sélectionne automatiquement le film principal, il suffit ensuite de cliquer sur le bouton "Ripper tout en". Une nouvelle fenêtre s'affiche alors pour permettre de choisir le format de sortie.





Étape 3. Cliquer enfin sur le bouton "Ripper Tout" pour démarrer l'extraction du disque en fichiers communs.







Prix de VideoByte BD-DVD Ripper : VideoByte Ripper BD-DVD offre une version d’essai gratuite permettant de convertir les 5 premières minutes de chaque vidéos, dans la limite de 5 fichiers sur une période de 30 jours pour la conversion ISO. La version complète donne accès à l'ensemble des fonctionnalités sans limitation aux tarifs suivants :

Abonnement mensuel : €29,99 - 1 PC / Mac

Licence pour un PC : €54,99 - 1 PC / Mac

En cas de problèmes lors de l'utilisation du logiciel, l'utilisateur dispose de 30 jours à compter de la date d'achat pour demander un remboursement.

À propos de VideoByte



VideoByte Ripper BD-DVD est développé par VideoByte, créateur de logiciels multimédias visant à fournir des solutions avancées aux utilisateurs du monde entier. L’équipe technique de VideoByte a pour objectif de continuer à améliorer ses services en apportant une meilleure expérience d’utilisation des logiciels pour plus d’utilisateurs et de clients.

Articles Relatifs :



[2023] 8 meilleurs rippers Blu-ray

10 meilleurs rippers DVD pour extraire des contenus DVD en 2023

Site officiel : https://videobyte.fr/bd-dvd-ripper

Email : videobyte@ticketsservices.zohodesk.com

Tiwtter : https://twitter.com/VideoByte1

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUhX-KDwe59xIrTCqU_Iudg