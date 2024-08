tech

Astucieuse, flexible et évolutive

Modulowatt est une multiprise modulable et personnalisable à l'envie qui s'adapte simplement aux besoins de ses utilisateurs. Composée de 3 modules distincts, une rallonge, une prise 3x220V et un chargeur double port USB charge rapide de 4.8A au total. Modulowatt permet ainsi de composer une multiprise personnalisée sans avoir à recourir à des assemblages de prises aléatoires peu sécuritaires.



Conçu pour fonctionner en série grâce à la rallonge Modulowatt, chaque élément de la gamme peut être utilisé indépendamment, pour apporter encore plus de flexibilité dans l'usage.





Label Observeur Design 2018

Récompensée en juillet 2017 par le label Observeur Design 2018 de l'APCI, Modulowatt a déjà séduit un jury d'experts issus du monde du design grâce à son concept novateur, sa flexibilité et son esthétisme.



Watt and Co est fortement implantée en GSA, GSS et GSB. Depuis le 1er septembre 2017, les 3 modules de la gamme Modulowatt sont en vente sur le site de la marque ainsi que les chez les clients revendeurs tels que Boulanger, Carrefour, Intermarché... à partir de 8.99€.