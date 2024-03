tech





Un dispositif universel



WAVE Protect est la solution idéale pour tout propriétaire de véhicule ou d’utilitaire souhaitant se protéger du vol de signal de clés et de cartes.



Compatible avec toutes les marques de véhicules et modèles de cartes, cet étui est adapté aux particuliers comme aux professionnels désireux de sécuriser leurs biens.



Avec des finitions style Jeans pour un look "street life", en Ripstop pour une touche "aventure" et bientôt en tissu carbone inspiré de l'univers automobile de luxe, WAVE Protect est conçu pour offrir une protection optimale tout en s'intégrant parfaitement à la vie quotidienne.

Comment ça marche ?



L’utilisation de WAVE Protect est très simple : il suffit de glisser ses clés ou cartes dans la pochette pour bloquer immédiatement tout signal entrant ou sortant.



La pochette anti-ondes est idéale pour protéger également les badges de télépéage ou tout autre objet utilisant des signaux RFID ou NFC.





Tarif



2 dimensions : S / M et 2 matières : Jean's / Ripstop

A partir de 9.49 € TTC

Sur Amazon : https://www.amazon.fr/stores/EXOSFERstartupfran

Sur la boutique Exosfer : https://exosfer.com/produit/wave-protect-antivol-electronique

A propos d'Exosfer



Fondé par Stéphane Boutonnet, Exosfer est à la pointe de la protection des véhicules contre le vol, avec une gamme complète de solutions antivol innovantes et accessibles. Exosfer est engagé dans la démocratisation de la sécurité des véhicules pour combattre les vols, avec des solutions allant des méthodes électroniques aux dispositifs mécaniques éprouvés.



La promesse de l'entreprise est claire : proposer à tous des solutions simples et accessibles pour un monde avec moins de vols de véhicules et une tranquillité d'esprit accrue pour tous leurs propriétaires.



Pour en savoir plus : https://exosfer.com





A propos du fondateur Stéphane Boutonnet



En 2017, Stéphane prend conscience de la vulnérabilité des véhicules actuels alors qu’une nuit, sa voiture est démarrée en toute discrétion pour finir sa course dans un champ, carbonisée. L’alarme installée sur le véhicule n’a pas suffi : les voleurs peuvent dérober un véhicule avec une facilité déconcertante.



Expert des nouvelles technologies et passionné d’automobile, Stéphane entreprend alors de sensibiliser le grand public via la création de la marque Exosfer, spécialisée dans la vente de systèmes antivols contre le piratage électronique et la falsification des clés de voiture.