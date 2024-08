tech







Webtrans est une plateforme suisse œuvrant dans toute l’Europe, exclusivement dédiée à la gestion en ligne du transport de marchandises. Né d’une analyse exhaustive du marché, d'une connaissance approfondie du secteur et bénéficiant d'une technologie de pointe permettant d’optimiser et de rentabiliser le travail au maximum, Webtrans marie les axes essentiels d’une plateforme dédiée au transport de marchandises de la sécurité du recouvrement au financement.





Aller "plus loin" dans les services aux transporteurs



"Nous allons plus loin" : il ne s'agit pas seulement d'un slogan publicitaire, mais bien de l'ambition qui anime Webtrans, à savoir accompagner le transporteur, répondre à ses attentes et lui apporter toujours plus de prestations au travers de ses services phares WebSecure, WebFinance et WebTracking, dédié aux transporteurs, aux opérateurs logistiques et aux entreprises.



La bourse de fret Webtrans assure ainsi la garantie des recouvrements des transporteurs et agences de transport comme l’annulation des risques, pour plus de sécurité, d'efficacité, de fiabilité et de rentabilité.





Garantir le recouvrement de factures



Avec Websecure, dédié à la garantie du recouvrement de factures, Webtrans permet d’éviter les risques d’impayés. Une assistance essentielle pour assurer la sérénité des professionnels, développée en partenariat avec Coface, leader mondial de l’assurance-crédit.



La mission de Websecure consiste en outre à assurer le recouvrement de factures et vérifier la solvabilité des clients.







Anticiper le recouvrement de factures en moins de 72 heures



Autre prestation phare, Webfinance anticipe le recouvrement de factures en moins de 72 heures. Ainsi, les clients n’ont plus à s’inquiéter des délais de paiement de leurs fournisseurs, et ces derniers n’ont plus à négocier ces délais. Une solution efficace pour percevoir immédiatement des liquidités, sans dossier ni comité de crédit, sans apporter de caution ou garanties et sans contrats à long terme ni obligations.



Conçu par des professionnels pour des professionnels, le système de financement Webtrans offre la sérénité dont les transporteurs et les agences ont besoin pour pouvoir se consacrer entièrement à leur tâche.





Surveiller la situation des marchandises à tout moment



Webtracking fournit la localisation et le suivi en temps réel des chargements par le biais d’un Gps gratuit. Ainsi, les transporteurs s'assurent de la situation de leur service, avec une validation en temps réel de chaque étape de la livraison. Un service qui centralise et optimise la gestion du chargement à travers une simple application mobile.



Webtraking permet ainsi d'optimiser le suivi de ses livraisons et de réaliser des économies de temps sur le contrôle et l’envoi des documents.



Par ailleurs, Webtracking permet aux entreprises d'envoyer des ordres de chargement directement à leurs transporteurs, d'accéder au suivi en temps réel du déroulé de la livraison et d'être informé à tout moment du moindre incident.





Pour toutes informations et inscriptions : www.ewebtrans.com/fr/