Déjà largement implantée en Afrique de l’Ouest avec ses partenaires Digital Virgo et Orange, et récemment au Maghreb avec Maroc Telecom et Inwi, YouScribe ouvre davantage encore ses frontières et se lance avec Digital Virgo en Afrique du Sud pour proposer aux clients MTN, le plus grand opérateur du continent, une grande offre de lecture en streaming anglophone. L’ambition reste la même : que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche pour favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, de façon simple et accessible.





Une bibliothèque numérique en plein essor

YouScribe connaît un développement très actif, déjà dans 7 pays francophones et arabophones du continent africain. Grâce à des partenariats, la bibliothèque permet de s’abonner par SMS et dépasse, début 2021, les 400 000 abonnés payants. Forte de cette expérience, la société a lancé en 2020 une bibliothèque numérique dédiée à la jeunesse, dénommée Maktabati avec Maroc Telecom qui compte aujourd’hui plus de 150 000 abonnés, et plus récemment début 2021 une offre de lecture franco-arabe au Maroc avec Inwi.

Une croissance qui s’explique par deux facteurs : d’une part, des millions de locuteurs n’ont pas un accès facile à la lecture pour des raisons de pouvoir d’achat ou de structuration de la chaîne du livre. Mais la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a d’autre part été un accélérateur de croissance. YouScribe devient alors une solution idéale pour pallier la fermeture des écoles et des commerces.

Après l’ouverture de YouScribe à l’Afrique francophone et arabophone, c’est désormais sur le marché anglophone que la bibliothèque numérique se lance avec une offre riche et adaptée à son lectorat.







Une offre adaptée à son marché

YouScribe réserve un accueil particulier aux éditeurs africains et sud-africains : African Storybook, Mthombothi Studios, L’Harmattan, African Perspectives Publishing, Modjaji Books, African Minds, Deep South ou encore Hands on Books font déjà partie du catalogue, parmi d’autres éditeurs anglophones. A travers cette ouverture, YouScribe poursuit sa vocation de valoriser les ouvrages sud-africains à travers la région et dans le monde entier en dépassant les frontières locales.

L’offre actuelle couvre déjà la majeure partie des langues du continent, et souhaite également accueillir plus largement les langues locales (wolof, bembara, zoulou, swahili). Près de 60 000 ouvrages écrits par des auteurs africains sont présents dans l’offre de la bibliothèque, et pas moins de 120 000 ouvrages anglophones qui pourront ravir les jeunes et les moins jeunes avec une offre de loisirs et de pédagogie élargie, des ouvrages jeunesse, des classiques littéraires ou d’histoire, ainsi que des best-sellers. Ils viennent s’ajouter à un catalogue de plus d’1,2 millions de titres. YouScribe veut permettre à tous les livres d’'être accessibles dans le monde, à portée de main.





Une solution qui fait la part belle aux auteurs et aux éditeurs



Aujourd’hui, plus de 1200 maisons d’éditions apportent des contenus dans la bibliothèque, avec un concept approuvé par plusieurs acteurs de la Francophonie : c’est ainsi que YouScribe a reçu en 2020 le Trophée Numérique, décerné par Livres Hebdo, avec le concours de Google et d’autres acteurs du monde de l’édition. En partageant ses revenus avec ses éditeurs et auteurs partenaires, cette solution représente une belle opportunité pour les auteurs et les éditeurs de s’ouvrir davantage via le numérique à une expansion mondiale. Quoi de plus attristant pour un auteur de ne pas pouvoir être lu à tout moment, partout ?





Un partenariat fructueux avec Digital Virgo

La question de la monétisation des ressources et de la juste rémunération des auteurs qui s’ensuit impose de l’innovation et une excellente maîtrise des modalités de paiement quand on sait que le taux de bancarisation moyen dans les pays d’Afrique subsaharienne reste peu élevé (19,3 % selon une étude de la BCEAO[1]). La téléphonie mobile apporte une solution majeure pour la diffusion des livres et de la presse.

Pour atteindre cet objectif, YouScribe a conclu un accord avec le Groupe Digital Virgo, expert en paiement mobile via les solutions de facturation des opérateurs télécoms. Présent sur les 5 continents, Digital Virgo compte 150 partenariats opérateurs et plus de 6 milliards de transactions gérées chaque année

En Afrique du Sud, ce partenariat avec Digial Virgo permettra aux clients MTN d’Afrique du Sud d’avoir accès, à un coût accessible à un contenu local riche pour R10 / jour. La bibliothèque est accessible hors connexion et est compatible avec tous les appareils du marché.

[1] Rapport sur la situation de l’inclusion finanière dans l’UEMOA en 2018, réalisé par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest réalisée en 2019

A propos de YouScribe



Première bibliothèque numérique francophone, Youscribe est le "Netflix de la lecture". Avec plus d’un million de livres et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, YouScribe est la plus grande bibliothèque en streaming en France. Environ 1200 éditeurs ont apporté leurs catalogues dans l’offre (L’Harmattan, Editis, Eyrolles, : Indiana University Press, Apollo Publishers, Red Lighting Books, University of South Carolina Press, West Margin Press, New Society Publishers, Mémoire d’Encrier, Editions Vallesse, Les Classiques Ivoiriens, Association MEN…).



Près de 60 000 œuvres proviennent déjà des 117 éditeurs africains du catalogue, 2 millions de membres sont déjà inscrits, pour 3,5 - 4 millions visites / mois en moyenne. L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD, la French Tech et Bpifrance. YouScribe a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO et a signé une convention avec l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) pour la promotion de la langue française, et a reçu le Trophée de l’Edition en Innovation Numérique en 2020 décerné par Livres Hebdo.



Pour plus d’informations : www.youscribe.com





A propos de Digital Virgo

Le Groupe compte parmi les spécialistes mondiaux du paiement mobile via les solutions de facturation des opérateurs télécoms. En connectant les marchands aux opérateurs, nous répondons au besoin croissant de digitalisation du paiement en utilisant un canal transactionnel simple, rapide et sécurisé, disponible partout dans le monde. La valeur ajoutée du Groupe réside dans sa capacité à aborder le paiement mobile dans sa globalité en considérant des aspects stratégiques tels que le parcours client, l'adaptation locale, l'acquisition d'utilisateurs, la gestion de la data ou le cadre réglementaire et de conformité.

Notre hub technologique composé de plateformes et d'outils innovants nous permet de répondre aux principaux défis de nos partenaires en matière de performance, de sécurité et de flexibilité afin de générer de la croissance tout en améliorant l'expérience de leurs utilisateurs.



+25 bureaux de le monde - 352 Million d’€ de CA (2020) - 900 personnes, +6 Milliards de transactions gérées chaque année, 150 partenariats opérateurs - 300 marchands connectés.

Pour plus d’informations : www.digitalvirgo.com