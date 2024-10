musique



Barroc(k)a représente une proposition artistique novatrice, fusionnant les époques et les langages, à travers l'union d'un quartet de musiciens experts évoluant dans des univers musicaux variés, allant des musiques anciennes aux œuvres savantes du monde, traditionnelles et jazz.



La réinterprétation du baroque italien par Barroc(k)a transcende les limites temporelles, offrant une vision contemporaine d'un mouvement musical qui tend vers l'universel. L'époque baroque, chevauchant les XVIIe et XVIIIe siècles, incarne un moment culturel intense, reflété dans les productions littéraires et artistiques de cette ère, et porte en lui la tendance à la conscience européenne.

La Divine Comédie - Barroc(k)a

Réinterprétation du baroque italien

