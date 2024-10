tech

Ampoule Halogène Haute Performance Xenon150 : 150 % de lumière en plus



La sécurité routière est aussi un thème majeur. La visibilité est un enjeu vital pour l’automobiliste la nuit.



Actuellement, de nombreux accidents surviennent de nuit ou dans des conditions de faible luminosité. L'éclairage automobile est un facteur essentiel de la sécurité routière. Ces messages sont régulièrement relayés par la Prévention Routière en France. Les automobilistes recherchent des ampoules pour voir mieux (véhicules parfois anciens), se fatiguer moins en conduisant et rouler avec plus de sécurité la nuit.



Grâce à une puissance lumineuse très élevée, la Xenon150 permet aux automobilistes une meilleure visibilité des véhicules, des piétons et de la signalisation plus efficacement et plus rapidement. Elle contribue ainsi à la prévention des accidents routiers. Jusqu'à 150 % de lumière en plus sur la route, un faisceau plus long de 80 mètres comparé à une ampoule standard et un flux lumineux plus blanc de 3700 K pour une conduite plus sûre.





Xenon150 pour des performances maximales à durée de vie inégalable



Les ampoules de performances xenon150 de Ring, gamme primée : recommandé par Auto Express, sont une gamme d'ampoules visant à améliorer l'éclairage d'un véhicule en termes de performances, style et sécurité.





Jusqu'à 150 % de lumière en plus et durée de vie la plus longue du marché



Jusqu'à 150 % de lumière en plus sur la route, leur durée de vie est remarquable puisqu'elle peut atteindre plus de 350 Heures de conduite de nuit, c’est-à-dire presque le double des ampoules haute performances du marché. Les ampoules Ring sont idéales pour tous les conducteurs qui aiment conduire, qui conduisent souvent la nuit et qui souhaite avoir une conduite plus confortable.



Ce sont des ampoules halogènes les plus performantes avec la durée de vie la plus longue sur le marché de l’automobile.



La performance des ampoules Xenon150 continue de dépasser les exigences les plus élevées, confortant la première place de Ring en matière d'éclairage automobile.





Remplacement simple et rapide, sans câblage



Toutes les lampes de phares ne sont pas faciles d'accès en cas de remplacement : les ampoules xenon150 remplacent les ampoules de phares standard sans câblage coûteux ni mise à niveau.











Ampoule Halogène Haute Performance Xenon150 H4-H7



Testées selon les spécifications ECE les plus strictes et conformes aux certifications ISO et de première monte (OEM), elles garantissent aux automobilistes efficacité et fiabilité sur lesquelles Ring s’engage.



Les ampoules Ring xenon150 sont disponibles en H4 et H7 auprès de la plupart des distributeurs en France, en pack single et twin.



Prix public : 19,90 € environ l’unité ou 34,90 € environ le pack de deux.





https://www.youtube.com/watch?v=bwkR-h045IM









Ring, spécialiste de l’éclairage automobile

Ring propose une des gammes les plus complètes du marché pour l’ensemble du parc automobile, voitures, motos, poids-lourds, véhicules utilitaires, engins de T.P., etc avec plus de 600 références.



Toute la gamme d'ampoules RING : http://www.ringautomotive.com/fr/content/performance-bulbs





A propos de RING Automotive



Avec près de 40 ans d’innovation au service de l’industrie et de l’automobile Ring a su imposer un standard de qualité sans égal. En étroite collaboration avec leur laboratoire de recherche et développement Ring développe des solutions d’éclairages automobiles, matériels et accessoires électriques pour le professionnel ou pour l’automobiliste. En s’appuyant sur ses valeurs : qualité, innovation, et performance, Ring recherche en permanence des solutions innovantes.

Pour en savoir plus, visitez le site : ringautomotive.com