culture





Cinq créatrices à l'honneur dans un cadre de prestige



Ce festival novateur, situé à l’Est de Paris, vise à offrir une vitrine exceptionnelle aux créateurs, notamment en mettant en avant des talents émergents de la mode. Ce cadre prestigieux, au cœur des magnifiques jardins du domaine, accueillera pour cette première édition les collections de cinq créatrices talentueuses. Cette première édition mettra en lumière :

Cymbeline, marque de robes de mariée historique, implantée en Seine & Marne depuis 50 ans

DIANE Paris et ses pièces eveningwear portant la couleur comme signature

Séléné Hélios, jeune marque spécialisée dans l'upcycling des rideaux des palaces parisiens

Divine Harmonie et sa mode spirituelle inspirée du streetwear

Nuances de Flow avec ses créations bohèmes en teintures végétales.





Chaque marque aura l’occasion de présenter pleinement son univers lors d’un défilé personnel. Les défilés se succédant tout au long du weekend, promettant un évènement riche et contribuant à dynamiser la scène.



Informations pratiques

Le festival est gratuit et ouvert à toutes et tous les 21 et 22 septembre 2024, de 10h à 17h.

L’inauguration officielle, en présence de toutes les créatrices, aura lieu le samedi 21 septembre 2024 à 17h.

L’équipe du festival se tient à votre écoute pour toutes informations complémentaires.

direction.festival@festivalmodecultureetpatrimoine.fr

direction.artistique@festivalmodecultureetpatrimoine.fr

presse@festivalmodecultureetpatrimoine.fr



https://www.amischateaudechamps.fr/page/2675204-Festival-mode-culture-et-patrimoine