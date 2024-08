entreprises

A l’heure de l’ouverture du débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie - PEE - et dans un contexte de consolidation du cadre législatif, Coriance confirme son engagement pour accompagner la transition énergétique des territoires.



Fort de ses 20 ans d’expérience, Coriance est devenu un acteur global incontournable du secteur énergétique. Ses offres diversifiées et son savoir-faire lui permettent de concevoir, exploiter, optimiser mais aussi de faire progresser des réseaux de chaleur ou de froid de la production jusqu’à ses clients.



Aujourd’hui, avec des réseaux de chaleur et de froid urbains alimentés à plus de 80 % par des énergies vertueuses, Coriance présente le panier énergétique le plus vert de la profession.



Dès sa création, en 1998, Coriance s’est résolument lancé dans la promotion des énergies renouvelables avec la géothermie (1998 : Meaux, Fresnes et Chelles), puis avec la biomasse (2008 : Montereau / 2011 : Bondy).



La croissance de l’activité de Coriance, régulière depuis sa création, est soutenue à la fois par des développements et par des créations de réseaux de chaleur et de froid.



20 ans après sa création, Coriance montre qu’il est encore possible d’innover en matière de réseaux de chaleur et de froid urbains pour optimiser les infrastructures et favoriser l’économie circulaire :

- Laval : 1er réseau de chaleur en France alimenté par la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR) ;

- Toulouse : 1er réseau de froid alimenté à 100% par la valorisation énergétique des déchets.

20 ans d’existence, 20 ans d’engagement, l’occasion pour Coriance de revenir sur son histoire et de partager son savoir-faire.





Coriance en chiffres :

210 millions d’euros de chiffre d’affaires

+ de 50 millions d’euros d’investissements annuels

30 réseaux de chaleur et de froid en France

179 000 équivalents-logements desservis

Plus d’1 millier d’installations techniques gérées

1 100 MW de puissance thermique gérée

135 MW de puissance électrique installée en cogénération

275 km de réseau

Plus de 80% de la chaleur produite à partir de sources d’énergies vertueuses

Plus de 240 000 tonnes de CO2 évitées chaque année



