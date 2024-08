entreprises









HAVA3D, le leader français de la fabrication additive, sera désormais le seul à proposer les filaments 3D Kimya® via le distributeur SOTEC3D, une des trois entités du groupe avec Neofab et Makershop.





Vincent Albert, Président d’HAVA3D :



"Les filaments 3D Kimya® ont notamment l’avantage d’être des produits homologués par les fabricants d'imprimantes Ultimaker et Raise3D que nous sommes les seuls à proposer à la vente."



"Nous avons été tout de suite convaincus par la qualité et la performance des produits Kimya® et la diversité de sa gamme. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui que les filaments Kimya® seront désormais disponibles via SOTEC3D et notre réseau de revendeurs."





ARMOR poursuit sa stratégie d’implantation sur le marché de la fabrication additive



C’est un partenariat de distribution qui marque un tournant stratégique important pour ARMOR. En effet, l’industriel nantais se tourne de plus en plus vers la conception et la production "on-demand" de matériaux 3D hautes performances. Conscient que les groupes industriels internationaux cherchent à exploiter au mieux les possibilités de l'impression 3D, ARMOR conçoit pour eux des solutions sur-mesure.



En s’associant au leader des solutions de fabrication additive HAVA3D, ARMOR a fait le choix de confier la distribution de ses gammes de filaments 3D Kimya® à un partenaire reconnu en France afin de se concentrer sur sa propre expertise : la formulation et la production de matériaux innovants pour l'impression de pièces techniques.





Pierre-Antoine Pluvinage, Business Development Director ARMOR 3D :



"C’est une grande satisfaction pour ARMOR de confier à HAVA3D la distribution de nos produits Kimya®. L’expérience et la notoriété de HAVA3D seront un vrai plus pour faire découvrir nos filaments Kimya® au plus grand nombre.



De plus, l'association avec Neofab nous permettra de répondre efficacement aux besoins des industriels en leur apportant des solutions machines/matériaux sur-mesure et à haute valeur ajoutée."









A propos de HAVA3D



Composé de trois entités : Makershop, SOTEC3D et Neofab, HAVA3D est le spécialiste français et le leader national pour la distribution et la commercialisation de solution de fabrication additive.



Le groupe accompagne tous ses clients dans une démarche globale tout au long du processus d’intégration des technologies de fabrication additive, bien au-delà de la simple commercialisation de matériel. Leurs équipes qualifiées et dynamiques sont rassemblées autour de 4 valeurs clés (Expertise, Flexibilité, Réactivité et Innovation) pour accompagner efficacement leurs clients dans des problématiques d’intégration.



A travers leurs trois entités, HAVA3D répond à une demande complète du marché allant de l'accompagnement de TPE, PME/PMI mais également auprès de grands groupes et d’industriels internationaux reconnus.



Pour en savoir plus : www.hava3d.com / www.makershop.fr.





A propos d’ARMOR



ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches minces sur films minces.



Le groupe est n°1 mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages souples. Leader européen des offres de services d’impression et de consommables innovants et durables, le groupe est pionnier dans le développement et la production des encres industrielles et de matériaux innovants tels que les films solaires organiques, les collecteurs enduits pour les batteries électriques et les filaments sur-mesure pour la fabrication additive.



Présent à l’international, ARMOR compte près de 1900 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 256 M€ en 2017. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en recherche et développement. ARMOR est un acteur responsable et engagé au service de l’innovation sociétale.



Pour en savoir plus : www.armor-group.com