entreprises



Deuxième filiale européenne à Paris

Après la création de son pôle économique européen à Berlin en 2017, Taskworld ouvre maintenant une deuxième filiale européenne à Paris afin de renforcer sa position sur le marché et d'offrir un meilleur service global aux marchés francophones. "La France est l’un des principaux centres de commerce et d’industrie dans le monde et un marché en forte croissance, avec une activité en plein essor. Avec la création de Taskworld France, nous souhaitons également améliorer la prise en charge de nos clients français et créer une infrastructure optimale pour la poursuite de l’expansion. de notre réseau de clientèle et de vente", explique Patrick Wings, Directeur de Taskworld Europe.

"Taskworld a déjà rencontré un franc succès auprès de milliers d'entreprises dans plus de 80 pays. Nous constatons une croissance constante de nos clients internationaux, en particulier des moyennes et grandes entreprises. Il est impératif de prendre en charge ces environnements de travail en pleine transformation digitale et soucieux de déployer une gestion de projets efficace qui va de pair avec des pratiques managériales de qualité. Les résultats concrets obtenus tant sur la communication interne que sur la productivité montrent l’impact réel de l’outil ", ajoute Anaïs Normand, Directrice générale de Taskworld France, responsable des ventes et du service client dans les pays francophones.

Logiciel de gestion de projet et de collaboration Taskworld

Taskworld est un logiciel de gestion de projets et de tâches - basé sur le Web et accessible depuis tous les navigateurs - qui permet une collaboration efficace avec des équipes, des collègues, des clients et même des partenaires externes. Au sein d’un espace de travail sécurisé, la plate-forme combine la gestion visuelle des tâches, la communication en équipe et la gestion de projet dans une application Web et mobile entièrement intégrée et performante.

Cela permet aux membres d’une équipe d'accéder aux données relatives à leurs projets et de superviser l'avancement des projets selon les besoins, et à tout moment. Les paramètres d'accès et de confidentialité peuvent être personnalisés individuellement pour chaque projet et peuvent être gérés sans effort. Avec des fonctionnalités telles que la messagerie d'entreprise, les tableaux Kanban visuels et intuitifs, les notifications personnalisables, les messages push et les rappels de tâches, les entreprises améliorent leur communication interne, la circulation des informations et la productivité des équipes.





A partir de 10,99 EUR

Les abonnements pour Taskworld démarrent à partir de 10,99 EUR par utilisateur et par mois. Les utilisateurs peuvent profiter d’une période d'essai gratuite de 15 jours, y compris l'application mobile (iOS et Android). La plate-forme est disponible dans différentes langues telles que le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le mandarin, le portugais, le thaï et le coréen.

Taskworld est disponible pour les utilisateurs en tant que solution de cloud privé virtuel ou sur site en auto-hébergement (On Premise) et répond aux normes de conformité et de protection des données les plus strictes avec un hébergement dans des centres de données européens certifiés ISO / IEC 27001, ISO 9001 et C5. Un service de démonstration Web et un service clientèle gratuits en français sont disponibles par téléphone et par courrier électronique.

À propos de Taskworld

Lancé en 2012 à New York, aux États-Unis, par l'entrepreneur en série Fred Mouawad, Taskworld est un logiciel de gestion de tâches et de projets basé sur le cloud utilisé par des milliers d'utilisateurs, d'équipes et d'entreprises indépendants dans plus de 80 pays. Taskworld combine la gestion visuelle des tâches, la communication en équipe et la gestion de projet dans une application Web et mobile entièrement intégrée et performante. Taskworld Europe, dont le siège est à Berlin, regroupe des services de support, de partenariat, de conseil et de vente pour l’ensemble des activités européennes. Taskworld est disponible pour les utilisateurs sous forme de solution de cloud privé virtuel ou partagé sur site, et répond aux normes de conformité et de protection des données les plus strictes en étant hébergé dans des centres de données européens certifiés ISO 27001.

Taskworld France est une filiale à 100% de Taskworld Inc. et regroupe des services de vente, de support, de formation et de conseil pour tous les marchés francophones tels que la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada. Taskworld exploite des centres de données certifiés ISO 27001 à Francfort et à Zurich et offre une conformité totale aux normes RGPD pour ses clients de cloud privé et public virtuel. Le portefeuille de solutions Taskworld est distribué à la fois directement par Taskworld France et par le réseau mondial en constante expansion de partenaires et de revendeurs.



Plus d'informations : www.taskworld.com/fr