Les séminaires d’entreprise : une réalité a repenser



L’offre actuelle stagne dans des propositions de séminaires - théorie managériale, motivation, adhésion des équipes à la stratégie et à la culture de l’entreprise - qui intègrent des activités ludiques le plus souvent sans lien avec les problématiques de l’entreprise et visant seulement à apporter une "bouffée d’air" à des équipes plus ou moins sous pression.



Place à une expérience alternative, un impact durable et positif sur les collaborateurs et leurs organisations.





Allier la valorisation individuelle et collective aux enjeux stratégiques de l’entreprise



- Immersion / Transposition dans une expérience globale où les participants entrent dans un jeu de rôles



- Méthodologie permettant au cours de cette immersion de travailler sur les problématiques de l’entreprise "sans en avoir l’air" (transposition)



- Accompagnement avant/pendant/après le séminaire qui permet d’établir des relations durables et un réel retour sur investissement



- Connected : des outils et des méthodes simples et réutilisables dans l’environnement de travail classique, répondant aux appétences de chaque génération (digital, visuel, écrit, oral, dessin...)



- Multigénérationnel : prise en compte des freins, attentes et leviers de toutes les composantes des équipes



- Déconnection du cadre de travail, des rôles/fonctions de chacun



"L’ambition de notre société est de se positionner en Leader sur un marché où l’innovation tarde. Nous proposons une approche inédite qui transpose l’objectif, ou la problématique de notre client, dans une expérience globale liant la théorie aux activités. L&Partner cible grâce à une méthodologie inédite et des outils spécifiques, les enjeux des entreprises que sont la coopération Multigénérationnelle, et la Transformation Digitale", affirme Valérie Lemoine, Présidente de L&Partner.



"Les séminaires d’entreprise ou les team-building tournent autour du même modèle depuis des années, qui peut se résumer en une réunion sur 2/3 jours entrecoupée d’activités destinées à fédérer et détendre le groupe. Nous proposons une expérience dans laquelle nous immergeons les équipes pendant tout le séminaire, favorisant ainsi le lâcher-prise et l’émergence de solutions et de collaborations nouvelles. L’expérience peut se décliner et se prolonger ensuite au sein de l’entreprise. Notre unicité et notre spécificité se trouvent dans l’activité collective que nous proposons, et tel un brevet, celle-ci est déposée", explique Chine Pierre, la Directrice générale de L&Partner.





Chine Pierre et Valérie Lemoine vous convie à la soirée de lancement de L&Partner, le 26 juin 2017

Péniche Marcounet, Paris 4e



Un point presse sera donné sur place à 18h00



A propos de L&Partner

L&Partner c’est la réunion de plusieurs univers, à travers ses 2 associées dirigeantes. Valérie Lemoine, ancienne DRH et cadre dirigeante au sein de groupes internationaux et Chine Pierre, Directrice de création et Conseil en créativité et innovation au sein d’acteurs leaders.