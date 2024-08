musique



Pour la première fois à la télévision, une musique composée à l’aide d’une intelligence artificielle a été mise en œuvre dans un programme professionnel destiné à une diffusion à l’international.



Cette intelligence artificielle, baptisée Orb, a été conçue et développée par la start-up toulousaine Hexachords. Elle est le fruit de cinq ans de travaux de recherche reposant sur une analyse et une compréhension profonde de la musique et de sa composition.



Le morceau d’Hexachords a été choisi par l’équipe de montage du documentaire sans savoir qu’il avait été composé par une intelligence artificielle.



Il s’agit donc là d’une preuve de concept unique des capacités de l’IA Orb, capable de composer des morceaux au niveau de qualité requis pour des programmes télévisés diffusés à l’international.













