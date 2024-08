musique



Julie Pietri fête ses 40 ans de carrière riche de 8 albums studio, 6 disques d’Or, 1 disque de Platine, au cours de laquelle elle a vendu de plus de 12 millions de disques.



Julie Pietri est également auteure de certains textes de ses chansons dont "Et c’est comme si" et "Eve lève toi". Elle a par ailleurs écrit un livre témoignage, "Fille du Silence", paru aux éditions Michel Lafon en 2009.



Julie Pietri triomphe actuellement dans la tournée phénoménale "Star 80", qu’elle a rejoint il y a 5 ans après avoir participé à l'incontournable tournée "Age tendre et tête de bois" durant 4 ans.



Julie Pietri travaille actuellement avec son équipe sur un nouvel album studio à paraître début 2020 et sur l’élaboration de son nouveau tour de chant qu’elle présentera lors de sa tournée 2020 et à Paris, le 08 mars, au Théâtre de la Tour Eiffel.



A propos deui Murex d'Or



Le Murex d’Or est un prix créé en 2000 par Zahi Helou et Fadi Helou, dont la cérémonie se tient tous les ans au Liban. Le trophée Murex d’Or récompense la carrière d'artistes issus du monde arabophone.