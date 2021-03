musique

Le pianiste Jean-Paul Daroux signe son 4ème album "Change ør nø Change", la suite très attendue du précédent CD "La légende des 7 sages". Le thème des sujets abordés ne pouvait qu’aiguiser notre inspiration , la nature, la faune et la préservation de ce qui reste à sauver. Malgré les confinements et ses conséquences notre motivation s’en est sortie grandie. C’est une véritable note d’espoir qui sonne comme un chant venu du coeur.



La musique aux multiples facettes nous plonge dans un univers poétique et narratif. Une réussite du mélange des genres aux confins de la pop du jazz et du classique. Les mélodies sont belles et envoûtantes, les sonorités tantôt suaves tantôt sauvages nous transportent vers un ailleurs. La contrebasse jouée à l’archet donne une dimension orchestrale et polyphonique, le piano caresse, percute et vibre sur toute sa tessiture, la batterie fougueuse virevolte, gronde et nous invite à la danse.



"Change ør nø Change", un album plus vrai que nature, un chant venu du coeur pour notre futur …….

"Change ør nø Change"

1. "Change ør nø Change"

2. "Les ours polaires ne regardent plus les aurores boréales"

3. "Le sacre du Pangolin"

4. "Un matin de canicule sur Oxford street"

5. "Le corridor sans fin"

6. "Le ballet des méduses"

7. "Un indicible bonheur"

8. "Escapade sous la lune rousse"

9. "La trépidante odyssée d’un bébé tortue"

10. "Rencontre avec le petit peuple de la forêt"



Enregistré au studio 26 Antibes en novembre 2019 et juillet 2020



Jean-Paul Daroux : piano, compositions arrangements

Jean-Christophe Gautier : contrebasse, arrangements

Luca Scalambrino : batterie, arrangements

Ingénieur du son Fréderic Bétin

Mixage Medusa Prod Alex Serieis

Mastering Vox Pro François Fanelli

Design graphisme Nicolas Redeyoff

Accord et préparation piano Karl Jess

Label & Publishing Plaza Mayor Company Ltd

Distribution Sergent Major Company Ltd & The Orchard - Sony Music

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1547581797

Spotify : https://open.spotify.com/album/5F6page5akwMbqBN7t9saJ

YouTube "Teaser" : https://youtu.be/CfTQUJ4wywU

YouTube "Rencontre …" : https://youtu.be/AAn49DMUyyo

YouTube "Les Ours polaires…" : https://youtu.be/FbhJxrugBhU

Fanlinks : https://fanlink.to/eMDm3

http://jeanpauldaroux.wix.com/jean-paul-daroux

www.plazamayorcompany.com