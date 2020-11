tech



4K , 120 °, Smartframe, SmartSpeaker et surround



Les réunions en visio-conférence sont encore améliorées avec le VB342 +. La barre de son "tout-en-un" d'AVer comprend une caméra de conférence 4K de qualité professionnelle. La technologie SmartFrame et de puissants haut-parleurs pour les basses produisent un environnement sonore enveloppant . Le VB342 + élève le professionnalisme à un tout autre niveau avec des images 4K précises, un champ de vision grand angle de 120 ° et la fonctionnalité de suivi automatique SmartSpeaker.



Très grand angle



La barre possède l'un des champs de vision les plus larges possibles avec aucune distorsion, parfaite pour capturer tous les membres d'une équipe dans les salles de réunion. Le VB342 + est un appareil plug-and-play facile à utiliser, compatible avec toutes les applications et se connecte à tous les ordinateurs de bureau ou ordinateurs portables, via un simplecâble USB.

"AVer simplifie encore l'expérience client des utilisateurs de Microsoft et leur permet de tirer le meilleur parti de leurs réunions en proposant des solutions abordables et de haute qualité pour chaque type de collaboration", déclare Carl Harvell, directeur du marketing produit pour AVer USA.

Albert Kooiman, directeur de l'ingénierie et de la certification des partenaires des appareils Microsoft Teams, a déclaré: "La barre de son VB342 + d'AVer est le dernier appareil certifiés pour Microsoft Teams, élargissant encore les offres d'appareils de réunion Teams pour nos solutions ciblées et pour petites salles de réunion. Cette barre de son offre à nos clients la possibilité d'améliorer leur expérience audio et vidéo dans les réunions Teams avec une solution matérielle vidéo de haute qualité."



Les CAM540, CAM520 PRO Standard et CAM520 PRO Advanced sont également certifiées pour Microsoft Teams et Skype Entreprise.



SmartFrame SmartSpeaker True WDR Wide FOV 120°

À propos d'AVer Europe

AVer Europe fournit des solutions technologiques intelligentes pour exploiter la puissance des communications visuelles pour les entreprises et l'éducation. Avec plus de 20 ans d'excellence en recherche, développement et fabrication, AVer détient de nombreux prix internationaux en conception, en innovation, en applications et services pour une facilité d'utilisation, une fiabilité et une satisfaction-client exceptionnelles.

www.avereurope.com