Le Matmut Stadium de Gerland, qui affiche complet pour la réception de la demi-finale de la Champions Cup de rugby, dimanche 23 avril, accueillera dans sa configuration optimale, environ 42 000 spectateurs. Agp Système va déployer la TokenSolution sur l’ensemble des points de vente et mettre en place une signalétique et une organisation importante afin d’informer et de satisfaire au mieux les supporters.



Ce sera la première fois en France qu'un stade se verra entièrement équipé en solutions cashless dans le cadre d'un événement sportif de cette envergure. Un challenge pour l’entreprise francilienne qui assurera la mise en œuvre de l’ensemble de la solution, qui regroupe la gestion du personnel (recrutement, formation, management…), la mise en place de distributeurs automatiques par cash et carte bleue (intégration, gestion des courants faibles et courants forts, management et suivi à distance et on site…) l’ensemble de la signalétique (conception, fabrication, installation, déploiement…), ainsi que le reporting (suivi du chiffre d’affaires, gestion des paiements CB, cash management, suivi et contrôle des buvettes…).



Si la TokenSolution a été retenue, c’est d’une part parce qu’elle offre un service plus professionnel et offre une satisfaction du public. Dans une précédente interview, Olivier Brouzet de l’UBB explique : "Le Token présente comme avantage majeur le gain de temps passé aux buvettes, la fluidification des points de vente du stade, plus de facilité pour la gestion des caisses. C’est l’assurance d’une buvette qui marche bien. On constate également un service rendu beaucoup plus professionnel avec ce nouveau système, synonyme de plus de sécurité pour tous".



D’autre part, le Token est également à l’origine d’une hausse des recettes comme le constate Arnaud Kerjean du SU Agen "Je peux constater aujourd’hui que le panier des spectateurs augmente de 10 à 15%".



Enfin, le Token permet de pallier aux problèmes de flux de fonctionnement. "L’idée était aussi d’amener un côté un peu plus marketing dans la gestion de nos buvettes mais également pour répondre à une problématique de flux de fonctionnement. Par ailleurs, le Token permet une visibilité plus rapide sur le fonctionnement des buvettes", ajoute Grégoire Héron du Lou Rugby.





A propos d’AGP Système



AGP Système est fédérateur de solutions de logistique événementielle et dispose des meilleurs outils pour l'organisation d'événements (sportifs, corporates, festivals, salons). AGP Système propose un gamme complète de services d’accueil du public et de gestion logistique ainsi que des solutions de démonétisation tels que des tokens, permettant l’accélération des ventes et un meilleur confort du public. Un dispositif mis en place dans plus de 20 enceintes sportives en France.



Agp Système, une société de Tr Groupe. Elle emploie 5 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 millions d'euros en 2016.





