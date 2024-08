tech

Une association de start up innovantes



La start up Bimbox mise sur une solution unique destinée au grand public en lançant le premier Notebook 100% cloud. Une innovation mondiale réalisée en partenariat avec le fabricant français Thomson (Group SFIT) et le fournisseur Cloud Ikoula. Dans le même secteur, la start up Shadow (Blade), spécialisée dans le Gaming, avait levé 51 millions d'euros en juin 2017.





Le futur du PC est Français



Group SFIT avec la marque Thomson Computing est un fabricant Français de PC et tablette. Bimbox est une start up française spécialisée dans le Cloud et les bureaux virtuels, sa technologie permet d’accéder à un bureau virtuel dans le Cloud depuis n'importe quel PC.



Les deux marques ont décidé d'unir leurs talents pour produire ensemble le premier notebook au monde 100% Cloud.



- Thomson Computing va fournir sa gamme de notebook Neo.



- Bimbox va installer sa technologie de bureaux virtuels sans latence.



De cette association va naître un Cloudbook puissant commercialisé par les partenaires revendeurs de Group SFIT à seulement 459 €.



Cette innovation 100% française offre, également en première mondiale, la fonctionnalité "boost de connexion", permettant de multiplier par 10 la bande passante et la performance de la connexion internet de l'utilisateur.





Thomson, premier constructeur à lancer un PC 100% dématérialisé et à prix accessible, grâce à la technologie Bimbox



Le duo français fait le pari du Cloud Computing, consistant à fournir aux clients des PC virtualisés dans de puissants serveurs hébergés par des Data Center localisés en France.



Alors qu'aucune technologie n'avait jusqu'ici réussi à fournir aux utilisateurs une navigation fluide avec le Coud Computing, la start up Bimbox est parvenu à en stabiliser l'utilisation et à supprimer la latence d'un PC dématérialisé dans le Cloud. Il n'y a désormais plus de différence entre un PC dans le Cloud et un PC classique.



L'alliance Thomson-Bimbox rend ainsi accessible au grand public cette technologie novatrice. Les notebooks seront distribués dès janvier 2018 chez les revendeurs habituels au prix de 459 €.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici



Plus d'informations : www.neocloudbook.fr