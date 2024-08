tech



Disponible en téléchargement libre depuis le 1er mars 2017, l'application mobile Taskworld regroupe une messagerie instantanée ainsi qu'un outil de gestion de projet et d'analyse de résultats efficace et intuitif. Elle permet également de rassembler dans un même espace sécurisé tous les fichiers, tâches, messages et analyses liés au travail.



"Dès lors qu’il s'agit de communiquer en interne, dans le cadre professionnel, utiliser une application de messagerie instantanée telle que WhatsApp présente de sérieux risques. Ce type d'application n'est ni adapté, ni même recommandé pour les échanges professionnels qui requièrent de la sécurité, de l'interaction et du contrôle", explique Anri Digholm, Directeur de la recherche et du développement de Taskworld. "Sur WhatsApp, la suppression d'une conversation (ou d'un groupe de discussion) peut entraîner une perte de données irréversible. Relire des messages datant de plusieurs semaines et retrouver des fichiers partagés peuvent aussi s'avérer, sinon impossible, bien compliqués en raison des options de recherche limitées", conclut-il.





Une organisation simplifiée et une communication plus efficace



Taskworld est l’outil idéal pour mettre fin à la désorganisation et à l'éparpillement des données sur une multitude de supports informatiques. Le logiciel permet aux utilisateurs de regrouper tous leurs échanges dans un seul et même endroit sécurisé. Retrouver une pièce jointe datant de plus de six mois devient alors un jeu d'enfant.





Accompagner le télé travail



Une étude publiée en 2015 par Future HR Trends rapporte que dans certains pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, 50% des managers travaillent à distance. Cela requiert une organisation de travail et une communication efficaces, et donc, un outil de gestion de projet infaillible.



"Les managers et les employés chargés de superviser simultanément un grand nombre de tâches ne sont pas toujours au même endroit, au même moment", explique Fred Mouawad, le fondateur de Taskworld. "Conscients de l'évolution des habitudes de travail et soucieux de répondre aux nouveaux besoins de chacun, nous avons conçu cette nouvelle application. Nous entendons ainsi aider les équipes à organiser leur travail en le planifiant de façon réaliste, encadrer le déroulement des projets, maîtriser et mesurer le travail accompli afin de prendre les bonnes décisions."





L’organisation à portée de main, la gestion de projets au bout des doigts



Contrairement à la plupart des applications de gestion de projet, toutes les fonctionnalités de Taskworld sont disponibles sur ordinateur, smartphone et tablette.

• Un espace de travail qui se décline sur toutes les plateformes : L'utilisateur peut désormais créer et assigner des tâches, organiser ses projets, accéder à la messagerie instantanée, consulter les fiches des contacts, ajouter des commentaires, et ce depuis son ordinateur, smartphone et tablette.

• Une synchronisation instantanée parfaite : Les applications Taskworld sur web et mobile sont liées. Ainsi, toute modification apportée sur l’une est instantanément mise à jour sur l’autre.

• Une communication plus efficace et mieux sécurisée : Les messages instantanés, les commentaires et les tags permettant de mentionner des contacts dans une conversation; L'envoi intuitif de pièces jointes et les accusés de réceptions et de lecture agrémentent la communication.

• Un gain de temps non négligeable et une confidentialité renforcée : La personnalisation des paramètres de confidentialité de chaque projet garantit que seules les personnes concernées sont impliquées.

• Les notifications et rappels pour ne rien rater : Une fonctionnalité personnalisable et utile pour rester informé.





Le téléchargement de l'application mobile iOS et Android est gratuit.