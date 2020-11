tech

Apprentissage numérique et à distance



Le M11-8MV est conçu pour l'apprentissage numérique et à distance. Il est parfait pour être utilisé comme caméra USB pour filmer des présentateurs ou visualiser du matériel pédagogique. Une conception compacte et verticale offre une utilité polyvalente, et divers ports d'E / S répondent à divers besoins, notamment HDMI et VGA pour la connexion aux écrans et USB pour la connexion à des ordinateurs portables pour l'enseignement en ligne.





Conception verticale pour la commodité et la sécurité



Une conception verticale réduit considérablement l'encombrement sur un bureau. La base lestée réduit le risque de renversement, offrant un environnement d'apprentissage plus sûr. Six boutons distincts permettent aux utilisateurs de se plonger directement dans l'enseignement.



La zone de prise de vue au format A3, 8 mégapixels, la résolution Full HD 1080p et le zoom numérique 20X du visualiseur permettent également aux enseignants de présenter clairement des documents et des objets volumineux que les apprenants à distance peuvent examiner sous tous les angles.





Microphone intégré



Un microphone intégré permet à l'AVerVision M11-8MV de fournir un son limpide jusqu'à trois mètres aux apprenants à distance. Cela donne aux enseignants la liberté de faire de plus grands mouvements pour un meilleur engagement pédagogoique. La zone de capture permet également aux enseignants d'incorporer des expériences scientifiques et des démonstrations étape par étape dans les leçons eLearning. En outre, une fonction de lecture efficace garantit que les enseignants et les étudiants peuvent instantanément rejouer et revoir le contenu.





"une solution parfaite pour les besoins de formation continue en ligne ou en classe"



"Le M11-8MV est l’un des visualiseurs les plus impressionnants que nous ayons lancés dans notre gamme de caméras de documents et constitue une solution parfaite pour les besoins de formation continue en ligne ou en classe", a déclaré René Buhay, vice-président des ventes et du marketing d’AVer Europe. "Avec une large zone de prise de vue, une résolution de haute qualité et un zoom impressionnant, ce visualiseur offre aux enseignants et aux professionnels la liberté ultime pour être créatifs, communiquer efficacement et partager du contenu facilement."



Charge facile et sauvergarde sur le cloud



Charger l'AVerVision M11-8MV est aussi simple que de le brancher sur un ordinateur portable ou un PC avec un câble USB. Cela signifie qu'il ne perdra jamais de charge au milieu d'une session d'apprentissage à distance. Les utilisateurs ont également la possibilité de le connecter à des écrans via HDMI ou VGA, et le logiciel AVerTouch facilite l'enseignement interactif avec des fonctionnalités telles que l'annotation, l'enregistrement et le gel d'écran, le fractionnement, la saisie et la capture. AVerTouch permet également aux enseignants de sauvegarder le contenu créé avec l'AVerVision M11-8MV sur le cloud pour une utilisation dans d'autres classes.



L'AVerVision M11-8MV est une solution opportune qui répond aux besoins d'éducation et de formation en ligne et en classe d'un large éventail d'organisations.



AVerVision M11-8MV PDSF: 329 € HT

