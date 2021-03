tech



Moyen d’identification à distance pour Clearbus avec IDnow



Solution d’identification avec un niveau de confiance élevée par chat vidéo, IDnow permet d’obtenir un certificat électronique de signature DocuSign.



L’identification à distance IDnow répond aux exigences de l’ANSSI (règlement EIDAS), pour identifier les émetteurs de lettres recommandées électroniques.



Pour utiliser ce service, il suffit d’avoir une connexion internet, un ordinateur avec webcam, un smartphone ou une tablette et une pièce d’identité en cours de validité.





Les avantages de l’identification à distance



IDnow offre un taux de réussite et de conversion élevée, une sécurité totale et une conformité juridique. L’utilisateur est autonome pour réaliser sa session d’identification.

À propos de IDnow



IDnow est une plateforme de vérification d’identité de premier plan en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plateforme IDnow fournit un large éventail de solutions de vérification d’identité, allant de l’automatisation à l’assistance humaine, du mode purement en ligne au point de vente, chacune d’entre elles étant optimisée pour les taux de conversion et la sécurité des utilisateurs.





À propos de ClearBUS



ClearBUS est une société Grenobloise proposant une solution de dématérialisation du courrier, de Lettres Recommandées Electroniques. Elle propose un service de gestion de courrier postal numérique de bout en bout. Les Lettres Recommandées Electronique ClearBUS sont conformes à la LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et à son décret d’application n°2018-347 du 9 mai 2018.



ClearBUS est prestataire de service de confiance pour le Recommandé Electronique et son horodatage, services pour lesquels elle a obtenu la qualification de l’ANSSI (qualification eIDAS).



L’eIDAS (electronic Identification Authentication and trust Services) est le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il abroge la directie 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Il impose une exigence avec un niveau de confiance élevé.