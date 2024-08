tech

"Le raccordement à la fibre optique reste encore hors de la portée​ d'un grand nombre d'infrastructures professionnelles​ (industries, écoles​, réseaux​ autoroutiers​, centres de grande distribution, etc.) en dépit de la mise en place du Plan France Très Haut Débit. Celui vise à optimiser la couverture numérique des entreprises où qu'elles se trouvent en France. On constate que ces infrastructures professionnelles sont soit inéligibles, soit le coût s'avère inabordable. Et c'est là que Peeble apporte une solution rapide, fiable et économique." Olivier Gippet, le directeur général de Peeble Connect SAS.





Alternative à la fibre optique pour les zones "blanche", basée sur le réseau hertzien



Depuis 2015 Peeble s’est fait un nom dans le secteur de l’événementiel avec ses solutions qui utilisent les infrastructures THD 4G et 4G+ fixe. La solution Peeble raccorde, le temps d'un spectacle ou d'une manifestation, un site ou un lieu dans des zones parfois non couvertes. Proposant ainsi une alternative à la fibre optique. Alternative basée sur les réseaux hertziens terrestres ou sur les couvertures radio 4G & 4G+ professionnels autrement appelé le Hertzien terrestre.









Bloc de réception hertzien multi-opérateurs placé à l'extérieur



La solution "Peeble - La Fibre Mobile" s'appuie sur la redondance de deux réseaux 4G+ professionnels, couplés à une offre DSL grâce à un bloc de réception hertzien multi-opérateurs placé à l'extérieur. Cette architecture technique permet d'offrir aux entreprises un accès au très haut débit fiable et agile pour un coût optimisé.



La solution dédiée aux professionnels éligibles permet un raccordement très rapide au Très Haut Débit y compris pour les entreprises exclues des réseaux FFTO jusque là et pour un cout d’exploitation abordable pour tout professionnel exposé aux enjeux de leur transition numérique.









Peeble remarquée par SNCF Développement

Cette technologie innovante a été remarquée par SNCF Développement, la filiale de la SNCF consacrée à la revitalisation des territoires, par l'intermédiaire du volet emploi notamment.



Depuis février dernier, les deux entreprises sont liées par un "contrat d'accompagnement innovation start-up". "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec une entreprise qui œuvre au quotidien pour le maintien et le développement de l'emploi sur l'ensemble du territoire français", explique Olivier Gippet.



"Grâce à son intermédiaire, Peeble - La Fibre Mobile permet par exemple à des employeurs​ des bassins d'emplois de Nogent-sur-Seine ou de Troyes d'accéder au très haut débit et de soutenir ainsi leur activité économique." ajoute-t-il.









