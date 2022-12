tech





Uberall, fournisseur mondial de solutions pour une expérience client hybride, a annoncé aujourd'hui une série d’innovations permettant aux entreprises d’offrir aux clients des moyens plus pratiques de trouver, explorer, réserver et acheter les produits et services qu'ils souhaitent. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes introduites sur la plateforme Uberall CoreX est Uberall Messages, une solution de messagerie complète qui aide les entreprises à établissements multiples à raccourcir le parcours d'achat de leurs clients grâce à des opérateurs en ligne et des chatbots avec IA plus vrais que nature.



"Si de nombreuses entreprises sont conscientes qu’il est important de faciliter la vie de leurs clients, elles hésitent souvent à leur donner la possibilité de communiquer par messages, surtout lorsqu'elles gèrent de nombreux établissements", explique Florian Hübner, PDG et fondateur d'Uberall. "Cependant, les études montrent clairement que les consommateurs préfèrent envoyer des messages aux entreprises sur les produits et les services, et qu'ils sont même prêts à payer plus pour cette simplicité de communication. Nous avons conçu Uberall Messages afin de rendre le processus de prise de contact et de conversion des clients locaux extrêmement facile et évolutif sur les plateformes de messagerie habituelles des entreprises."





Les nouvelles améliorations apportées aux outils incluent :



Uberall Messages

La messagerie est en passe de s'imposer comme l'un des moyens les plus rapides et les plus pratiques pour les clients d'obtenir ce dont ils ont besoin ou envie. D’ailleurs, 75 % des consommateurs disent préférer dialoguer avec les marques par le biais de la messagerie plutôt que par les canaux traditionnels. Pourtant, 72 % des entreprises indiquent qu'elles ne proposent pas de chat sur leur fiche Google Business Profile, probablement en raison de la difficulté de faire évoluer la messagerie sur plusieurs établissements et canaux.



Uberall Messages permet aux entreprises d'activer des canaux de messagerie pour chaque établissement, rapidement et en toute sécurité. Grâce à une interface unique, elles peuvent dialoguer directement avec les clients sur des plateformes de messagerie populaires telles que Facebook Messenger et Google. Les entreprises peuvent choisir de répondre aux messages manuellement ou d'activer des chatbots conversationnels avec IA qui s'appuient sur les profils de données de leur site pour fournir des réponses et des interactions réalistes 24h/24 et 7j/7. Les clients disposent ainsi d'un moyen rapide et facile de vérifier les horaires d'ouverture ou la disponibilité des produits, de réserver une table ou un service, et bien plus encore.



"L’outil Messages d’Uberall a vraiment un très grand intérêt pour nous. Cela nous permet de dialoguer facilement et en toute confiance avec nos clients, tout en s’assurant de répondre à toutes les demandes. Nous sommes désormais capables d’automatiser une bonne partie de nos réponses, particulièrement celles qui concernent les demandes de rendez-vous, ce qui représentent 70 % des messages que l’on reçoit", explique Julie Letizia, Chef de projet Marketing Digital chez DEKRA. "En dehors des améliorations apportées à nos processus de gestion de la relation client, cet outil a également libéré du temps à nos équipes sur le terrain, dont le planning est bien rempli entre les contrôles techniques et la prise de rendez-vous".



Uberall Review Generation

Les avis clients influencent fortement les décisions d'achat : 70 % des consommateurs déclarent lire entre un et six avis en ligne avant d'effectuer un achat. Par ailleurs, une étude menée par Uberall a montré qu'une augmentation du nombre d'étoiles de seulement 0,1 point peut entraîner une amélioration de 25 % des taux de conversion.

Uberall Review Generation permet aux entreprises d'obtenir davantage d'avis en invitant les clients à partager leur expérience en ligne sur l’établissement qu'ils ont visité. À cet effet, les marques disposent de modèles personnalisables et d'un lien qu’elles peuvent utiliser dans des e-mails ou des SMS, en toute sécurité et de manière évolutive. Générer davantage d'avis et y répondre permet aux entreprises de renforcer la confiance qu’elles inspirent aux clients et d’obtenir des informations plus précises sur chaque établissement. Uberall Review Generation est la dernière nouveauté de la suite de gestion des avis clients, qui permet non seulement d'encourager les avis, mais aussi de les surveiller et d'y répondre efficacement, ainsi que d'analyser le ressenti des clients.

"Les avis clients jouent un rôle essentiel dans notre stratégie d’expérience client. Il est donc essentiel de pouvoir collecter plus d’avis à grande échelle", ajoute Julie Letizia. "Plus nous avons d’avis clients, plus notre référencement s’améliore. Cela nous permet aussi d’attirer plus de clients et de créer un sentiment de confiance. Cet outil est indispensable pour toute entreprise souhaitant améliorer leur visibilité et l’engagement client".



Uberall Media Manager et Premium Photos

Des images pertinentes et de qualité deviennent déterminantes pour inciter les consommateurs à découvrir les produits et les entreprises, et à s'y intéresser. En effet, les entreprises dont les listings Google contiennent des photos reçoivent 42 % de demandes d’itinéraire en plus. Malheureusement, il n’est pas toujours possible, pour les entreprises possédant des dizaines ou des centaines d'établissements, de créer, d'organiser et de publier des photos optimisées pour les moteurs de recherche.

Grâce à un service complet incluant des photos prises par des professionnels, optimisées pour la recherche et la découverte, Uberall Premium Photos rationalise le processus de publication de photos locales sur le profil commercial en ligne de chaque établissement. Uberall Media Manager facilite également l'organisation centralisée des photos et vidéos locales et permet aux entreprises de contrôler l'apparence de leurs établissements sur Google, Apple Maps, Facebook et d'autres annuaires. Une première étude de cas d'un client d'Uberall montre que des photos optimisées améliorent les performances des moteurs de recherche sur la pertinence d'une entreprise, améliorant ainsi sa visibilité : le client a vu son classement s'améliorer de 60 % d'un mois sur l'autre pour les termes "petit-déjeuner" et "en-cas pour petit-déjeuner" après la publication de photos associées.



Local Inventory

Une étude de Google révèle que les recherches internationales de "produits en stock" ont augmenté de plus de 700 % d'une année sur l'autre, et que six internautes sur dix vérifient si un produit est disponible dans un magasin local avant de s'y rendre.

Avec Local Inventory, la nouvelle solution révolutionnaire d'Uberall, les détaillants peuvent publier et promouvoir en ligne les produits qu'ils ont actuellement en stock dans leurs magasins, sur des plateformes telles que Google Search et leur site web. Cette innovation leur permet d'être découverts et d'attirer les clients qui ont un besoin immédiat, ou de présenter leurs produits locaux à des clients qui font du lèche-vitrine.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, rendez-vous ici.

À propos d’Uberall

Uberall est au service des entreprises les plus innovantes du monde pour leur permettre de rester pertinentes, compétitives et rentables. Grâce à Uberall CoreX, la plateforme d’expérience client hybride, les entreprises parviennent à conquérir le cœur de leurs clients en ligne et créer de l’affluence en boutique. Uberall CoreX couvre l’intégralité du parcours client, de la découverte en ligne aux achats répétés, en passant par la visite en magasin et le partage d’expérience. Uberall s’assure que les marques soient découvertes, sortent du lot et ravissent leurs clients où qu’ils se trouvent. Ainsi, les entreprises augmentent considérablement leur chiffre d’affaires et la valeur vie client.

Créé en 2013, Uberall, dont le siège social est à Berlin, est présent dans 8 pays et compte plus de 400 employés. Uberall est partenaire de 1 850 entreprises à établissements multiples dans 170 pays.



Pour plus d’informations : https://uberall.com/fr I LinkedIn | YouTube | Facebook | Twitter





Contact presse



Silvia Avanzini

Email : press@uberall.com