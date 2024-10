Les panels Quantaflow, Le pouls des centres commerciaux français



Le Forum des Halles, les 4 temps à la Défense (premier centre commercial en Europe), Cap 3000 sur la côte d'Azur ou encore Bordeaux Lac, tous ces centres commerciaux ont en commun d'être équipés du sys­ tème de mesure des flux Quantaflow. Les sociétés foncières qui les gèrent ne font pas directement de chiffre d'affaire avec les clients finaux, elles louent des espaces aux meilleures enseignes présentes dans l'hexagone. C'est pourquoi elles ont besoin d'un système qui leur permet de mesurer ce qui intéresse leurs clients : le trafic.





Mesurer et comparer



Quand le marché baisse d'un point, que la météo est particu lièrement favorable ou qu'un événement tel qu'un attentat fait varier la fréquentation globale, ce qui compte c'est de se situer par rapport à ses concurrents. C'est ce que propose Quantaflow à la plupart des grands centres commerciaux français. Les panels regroupent différentes catégories, les centres "cœur de ville", qui ont particulièrement le vent en poupe en ce moment, ceux équipés de cinémas, ceux de la région Est ... Chaque centre trouve son panel de référence pour mesurer sa performance.

Cette mesure, telle un électro-encéphalogramme permanent a permis ces dernières semaines de mesurer l'impact des gilets jaunes chaque samedi, cela a aussi permis de savoir à quelle vitesse la vie reprenait son cours après les attentats. Au-delà des clients de Quantaflow, plusieurs ministères demandent cette infor­mation qui est de plus en plus relayée ensuite par la presse, notamment via le CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux).



Christophe Milon, président de Quantaflow, affirme,"Grâce au panel Quantaflow les clients de l'entre­prise seront les premiers en France à connaître la tendance nationale des soldes de janvier, toujours trop tardifs soit dit en passant..."



"Les centres équipés représentent 49% du parc français en superficie GLA, ils se répartissent entre les centres traditionnels, les méga centres et les retail-parks, format de plus en plus prisé", précise Cyril Leveque, directeur des Etudes Quantaflow.





Un mix de haute technologie, de services et de certifications



Créée à l'origine par un physicien pour répondre à un besoin de la RATP, l'entreprise a inventé en 1996 le comptage pour les flux denses et l'a vendu aux centres commerciaux. Depuis les technologies ont évolué et l'équipe R&D a développé le Quantium, le capteur le plus précis au monde. Il est basé sur le principe de la stéréovision.



C'est parce que l'on a deux yeux que l'on voit en relief, le Quantium, applique ce principe avec un algorithme sophistiqué unique qui a été testé par Bureau Véritas avec une précision de 99,7%. De plus en ne s'intéressant qu'aux volumes ces capteurs posés au plafond ne permettent pas de reconnaitre les personnes puisque seules les formes servent au comptage. Contrairement à d'autres technologies, cette garantie d'anonymat est aujourd'hui particulièrement appréciée.



L'entreprise utilise également des lasers à balayage invisibles utilisés en extérieur ou dans des emplacements très larges. Cela est important pour les centres commerciaux car compter dans ces architectures souvent monumentales pose des contraintes de largeur ou hauteur très différentes de la simple boutique.



Un centre commercial étant un univers en perpétuelle évolution avec des travaux, des agrandissements, des rénovations, ou parfois de simples pannes d'ADSL l'entreprise a mis en place un système de surveillance des données. Si un câble est coupé, un capteur obstrué ou un serveur endommagé, l'équipe support s'en rend compte immédiatement et chaque matin l'intégralité des données des centres sont contrôlées et éventuellement corrigées. Les algorithmes de correction sont audités tous les ans par le cabinet Deloitte. C'est ce travail sur la qualité des données qui permet aux clients de Quantaflow, dont plusieurs sont des sociétés cotées, d'exploiter et de publier des données fiables jour après jour.



Même si de plus en plus de contrôles sont réalisées à distance, l'équipe support sillonne la France pour faire des visites préventives et intervenir au plus vite quand un problème de qualité de donnée est signalé.



L'équipe des chargés d'études, spécialistes des centres commerciaux, est l'interlocuteur des clients au quotidien, elle leur permet de comprendre les évolutions au jour le jour du marché, d'analyser plus finement les performances de chaque centre. Telle boutique locomotive joue-t-elle toujours son rôle? Mon food corner est-il toujours aussi attractif? Comment se répartit le trafic entre mes étages? Toutes les questions sont bonnes, en creusant dans les bases de données de nombreuses réponses deviennent claires!





Les immeubles de bureaux aussi



Si les centres commerciaux représentent la plus grande partie des installations de Ouantaflow, son savoir­ faire, et notamment le niveau de précision et de qualité des données proposé intéresse d'autres domaines. C'est le cas de monuments en vue comme la Cathédrale Notre Dame de Paris ou des propriétaires de grands immeubles de bureaux. En effet avec la mode du flex office, savoir quel est le taux d'occupation ou vérifier que les seuils max ne sont pas atteints devient un enjeu important pour lequel la précision et le suivi de la qualité des données sont cruciaux.



Quantaflow a récemment équipé de grands immeubles classés ERP, Etablissement Recevant du Public et en prévoie de plus en plus dans les années à venir.





Quelques données publiées récemment