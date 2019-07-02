musique







Le 6 juin 1944 les parachutistes américains sont largués en Normandie. Face aux conditions déplorables beaucoup d’entre eux vont atterrir à des dizaines de kilomètres de leur drop zone initiale. Ce sera le cas pour plusieurs soldats de la 82ème aéroportée se retrouvant aux abords du petit village de Graignes, à 30 kilomètres de Gourbesville.



Aidés par la population locale les parachutistes vont décider d’y établir une position de défense qui sera bientôt assiégée par une division SS. Malgré la bravoure de ces soldats et le courage de certains habitants, prêts à tout pour aider les Américains, la situation va vite s’avérer désespérée et Graignes restera dans les mémoires comme le théâtre de massacres perpétrés par les nazis.

"Comme pour une bonne partie de mes précédentes bandes originales (Crossroads, Winter War, War Trap) "7 Jours en Juin" m’a replongé dans l’univers de la seconde guerre mondiale. Tout en gardant les références habituelles inhérentes au style classique des films de guerre, avec cuivres imposants soulignant l’épique, caisses claires et tambours, j’y ai rajouté quelques éléments un peu différents.



Cet épisode du débarquement ayant été qualifié de "petit fort Alamo Normand" j’y ai rajouté quelques sonorités renvoyant distinctement au style western américain, avec un mélange de flutes et autres instruments moins identifiés « film de guerre ». Dans les moments plus « légers » du film, j’ai aussi essayé de retrouver une sonorité proche de certains passages d’anciens films américains de la seconde guerre comme "La Grande évasion" (Elmer Bernstein). Pour tous les moments emprunts d’émotion, j’ai continué dans la même ligne que pour mes précédentes bandes originales en y incluant beaucoup de notes de piano, un peu à la manière de Thomas Newman (toutes proportions gardées), un de mes compositeurs préférés. Tout en restant fidèle au genre j’ai tenté avec « 7 Jours en Juin » des incursions dans plusieurs autres genres différents." - David Aboucaya - Compositeur

7 Jours en juin

Original Motion Picture Soundtrack

Director : David Aboucaya

Cast : Manuel Goncalves, Laurent Guiot, Franck Rasamison

Music : David Aboucaya

Label Plaza Mayor Company Ltd

Spotify : https://open.spotify.com/album/4NrQL2S6xLZHZuTevXOtbP

YouTube : https://youtu.be/R_KhDVRcyFo?si=eiNJW_alSkVziyJv

CD Physique : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/7-jours-en-juin-david-aboucaya-album-cd



www.plazamayorcompany.com