Maria, la soixantaine, aide des personnes plus âgées qu’elle. Tirant le diable par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et, par-ci par-là, vole quelques euros à tous ces braves gens dont elle s’occupe avec une dévotion extrême, et qui pour cela l’adorent. Mais une plainte pour abus de faiblesse va venir tout bouleverser…

Le titre du film s’inspire de l’opéra de Rossini, dont certains thèmes apparaissent comme des objets détournés, à la manière dont on accompagnerait un film muet. Avec le réalisateur nous avons décidé de garder une couleur instrumentale unique – celle du piano - mais d’offrir tout une gamme de sensations et d’atmosphères : dimension burlesque, évocation aquatique, traduction sonore de l’orage amoureux, tendresse intime ou drame poignant...



La bande originale qui en résulte consiste en 27 morceaux dont certains sont de véritables pièces envisageables en concert, et d’autres sont de l’ordre de la ponctuation "cousue main" qui épouse précisément les mouvements et les particularités de la séquence. Ma musique interagit avec l’image pour servir le souhait du réalisateur : faire de la musique l’un des éléments narratifs et structurants de son œuvre. Ainsi elle s’inspire des procédés cinématographiques et, tout en servant le film, s’écarte de la posture d’une musique servile ou purement illustrative.



Afin de réaliser au mieux mes intentions musicales, j’ai fait appel à deux pianistes concertistes à la carrière internationale, Frank Braley pour les morceaux de piano seul, et Nour Ayadi comme sa partenaire dans les duos. Michel Petrossian - Compositeur

La Pie Voleuse

De Robert Guediguian

Par Robert Guediguian, Serge Valletti

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Musique de Michel Petrossian

Interprété par Frank Braley et Nour Ayadi

Label Plaza Mayor Company Ltd



