Depuis sa création, le cinéma a atteint une valeur artistique 80% du temps (sinon 90%) grâce à sa musique. En effet, l’aspect visuel est d’abord raconté par les notes de musique qui ont toujours exprimé le "non-dit" sous-jacent aux images. Par conséquent, le cinéma doit d’abord être joué pour être compris viscéralement, et, seulement ensuite, comme quelque chose d’intégral, scénarisé, joué, réalisé, photographié, scénographié, monté acoustiquement et visuellement, puis travaillé à la main. Sans une musique originale, beaucoup de films que nous connaissons et aimons ne seraient pas les mêmes et ne laisseraient pas cette marque indélébile dans notre mémoire cinématographique de nombreuses années après les avoir vus au cinéma ou directement à la maison. Dans cet album, "Cinema" est "joué" - d’où le magnifique titre - par les excellents musiciens virtuoses de IL CINEMA SUONATO, un orchestre de chambre créé par le chef d’orchestre.



Cet album est une excellente collection de thèmes et de suites tirés de films d’hier et d’aujourd’hui, et écrits par les éminents Nino Rota, Ennio Morricone, Henry Mancini, Pietro Mascagni, Yann Tiersen, ainsi que Fedalto lui-même.et compositeur Marco Fedalto. Il est l’auteur de toutes les orchestrations si respectueuses.

Marco Fedalto – Album "Il Cinema Suonato"

Label Plaza Mayor Company Ltd

Tracklist CD 01

01 Suite Nino Rota (Amarcord, Mia Malinconia, La Dolce Vita)

Films: Amarcord (1973) & La Dolce Vita (1960)

Composer: Nino Rota - Director: Federico Fellini

02 Suite Once Upon a Time in America (Poverty, Deborah’s Theme)

Film: C’era una volta in America (1984)

Composer: Ennio Morricone - Director: Sergio Leone

03 Comptine d'un Autre Été L'après Midi

Film: Amélie (2001)

Composer: Yann Tiersen - Director: Jean-Pierre Jeunet

04 Piano Air (Orchestral Version)

Sigla televisiva (2022)

Composer: Marco Fedalto

05 Once Upon a Time in the West

Film: C'era una volta il West (1968)

Composer: Ennio Morricone - Director: Sergio Leone

06 Moon River

Film: Breakfast at Tiffany’s (1961)

Composer: Henry Mancini - Director: Blake Edwards

07 Intermezzo Cavalleria

Film: Raging Bull (1980)

Composer: Pietro Mascagni - Director: Martin Scorsese

08 Happy Birthday 5/4*

Film: Mini Pet Pals (2018)

Composer: Marco Fedalto - Director: Sergio Manfio

09 Suite Nuovo Cinema Paradiso (Opening Credits, Love Theme)

Film: Nuovo Cinema Paradiso (1988)

Music: Ennio Morricone - Director: Giuseppe Tornatore

10 - Theme From The Pink Panther**

Film: The Pink Panther (1963)

Music: Henry Mancini - Director: Blake Edwards

BONUS TRACK

11 - Suite Nino Rota (Short Version)

Films: Amarcord (1973) & La Dolce Vita (1960)

Composer: Nino Rota

Director: Federico Fellini





Conductor and Orchestrator : Marco Fedalto

Flutes / Harp : Nicola Vendramin

Clarinets : Matteo Colavitto, * Francesco Socal

*F. Horn : Claude Padoan

Trumpet / F. Horn : Fabrizio Nasetti

Drum Set / Percussion : Francesca Miuzzi, * Andrea De Marchi

Piano : Marco Fedalto, ** Eleonora Daphe Del Grosso

Guitars : Lino Brotto, * Attilio Pisarri

I Violins : Katarzyna Jakubowska, * Lavinia Tassinari

II Violins : Dunja Ilic, * David Mazzacan

Violas : Eiling Labarca Bencomo, * Silvia Vannucci, Jessica Orlando

Cellos : Jakub Jakubowski, * Valentina Migliozzi, Alessandro De Felice

Double Basses : Michele Mancusi, * Luca Stefanato

Electric Bass : Raffaele Bianco

Sound Engineers : Claudio Zambenedetti, Michele Minniti

Post Production : IMPUTLEVEL Group

Recording

San Stino di Livenza (Venezia)

Teatro “Romano Pascutto”

We would like to thank Mrs. Rita Fanton for her kindness



