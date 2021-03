tech





Depuis 2017, le Groupe Renault a mis en œuvre le programme Renault Way pour renforcer la capacité de collaboration de ses équipes. Déployé depuis 2018, le Renault Way repose sur cinq principes et un référentiel composé de 11 compétences transverses.

Convaincu par l’expertise de Serious Factory dans la création de simulateurs immersifs et de « serious games », le constructeur automobile français a confié à l’éditeur de la solution logicielle Virtual Training Suite la réalisation d’un projet multilingue de « digital learning », le « Renault Way serious game ».



Patrick Benammar, VP Learning & Development du Groupe Renault indique que « nous avons choisi de développer ce projet avec les équipes de Serious Factory car la solution technique proposée s’adaptait au contexte du Groupe en favorisant surtout la re-jouabilité et l’engagement apprenant. De plus, l’expertise de Serious Factory dans le domaine du serious game a été un atout supplémentaire. ».





L’apprenant choisit librement le principe qu’il désire développer en priorité



Un outil 100% digital, adapté à tous les publics

Serious Factory a créé pour le Groupe Renault un « serious game » qui permet aux collaborateurs du Groupe de se former par le jeu aux 5 principes du Renault Way grâce à un simulateur comportemental qui influence le scénario pédagogique en fonction de leurs choix et de leurs réponses aux questions proposées dans le jeu.

La solution est également destinée à deux cibles différentes, avec :

une partie commune à tous les apprenants ;

une partie additionnelle pour les managers, pour leur permettre d’approfondir les aspects relatifs à l’animation d’équipe.

Aborder un thème aussi sérieux par le jeu, c’est possible et surtout très formateur. En effet, le « serious game » a été créé avec le logiciel auteur VTS Editor de Serious Factory, ce qui a permis de proposer des mises en situation pertinentes et réalistes, directement tirées de scènes du quotidien du Groupe, afin d’immerger les apprenants dans un environnement réaliste, immersif et engageant. De plus, un système de « scoring » tout au long du jeu permet aux apprenants d’obtenir graduellement des badges qui valorisent les résultats obtenus dans chaque partie du jeu.





Des mises en situation réalistes et immersives pour un meilleur engagement



Un déploiement international pour un impact global

Pour marquer la différence avec d’autres actions de formation et de communication déjà engagées, le Groupe Renault souhaitait développer un « serious game » pour renforcer l’adhésion au Renault Way dans tous les pays où le Groupe est implanté, ce qui a été facilité par la traduction du jeu en 9 langues.

À ce jour, plus de 12 000 collaborateurs se sont déjà prêtés au jeu dans plus de 27 pays, et ont passé en moyenne 75 minutes à s’entraîner pour bien appliquer les principes du Renault Way. Il n’est pas forcément nécessaire d’être connecté à Internet pour accéder au jeu, car le serious game peut être aussi installé sur différents périphériques (PC, tablette) via l’application VTS Player de Serious Factory, et animée par des relais locaux lors de sessions collectives.

