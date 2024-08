tech



Après le succès de la dernière édition avec plus de 750 participants, cet évènement annuel aura lieu pour la neuvième fois en France, à la Maison de la Chimie, au cœur du VIIe arrondissement de Paris. Un évènement pour les professionnels de la cybersécurité et passionnés.



Le format reste inchangé avec 1 à 3 jours de formations suivis de 2 jours de conférences. Le programme sera cependant étoffé avec l’arrivée d’un wargame ouvert à tous, un Jeopardy qui remplacera le débat et des workshops. D’autres nouveautés sont en cours d’élaboration. Soyez patients, nous vous en dirons plus en temps venu.



L’appel à candidature pour cette édition s’est terminé le 10 décembre. Depuis, nous avons débattu pour vous offrir un programme complet, varié tout en maintenant un haut niveau de technicité. Aujourd’hui, ça y est, notre choix est fait et vous pourrez retrouver le programme complet (14 formations, 15 conférences, un Jeopardy) en ligne, sur notre site Internet. Les 8 workshops sélectionnés seront publiés la semaine prochaine.



La billetterie est également ouverte alors dépêchez vous, les places partent très vite !





A propos de Sysdream



Sysdream est la division Cybersécurité du Groupe Hub One. Elle met à disposition des grands comptes, publics et privés, en France comme à l’International, une large gamme de solutions axée sur l’audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber-entrainement. En termes de protection des infrastructures, elle propose à ses clients l’implémentation d’un SOC - Centre Opérationnel de sécurité.



Pour répondre aux enjeux de cybersécurité d’aujourd’hui et de demain, elle s’appuie sur son laboratoire de recherche et de veille technologique. Indépendante vis-à-vis de toute solution matérielle ou logicielle, elle garantit ainsi une parfaite objectivité dans ses recommandations et choix techniques opérés pour ses clients. Sysdream est qualifiée PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) par l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.



Sysdream est à l'origine du développement de rendez-vous majeurs tels que Hack In Paris, une manifestation dédiée aux professionnels de la cybersécurité, et La Nuit du Hack, la plus grande convention annuelle dédiée au hacking éthique en France.



Plus d’informations : Sysdream.com