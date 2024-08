tech







PeopleVision est un service RH en ligne avec les tendances de fond d’évolution du métier et des technologies, conçu à la demande de la DRH Groupe de BPCE avec des DRH, des chercheurs et des designers. La solution propose une expérience utilisateur inédite sur desktop, tablette ou smartphone, sans nécessité de formation préalable.



Initiative Digitale, Cegid/Technomedia et Limpide poursuivent désormais leurs leur collaboration avec le déploiement de Peoplevision chez d’autres clients.



PeopleVision présente notamment :

• Des fonctionnalités avancées de People Relationship Management : synthèse 360° du salarié, notifications, alertes…

• Des moyens prédictifs et prescriptifs très avant-gardistes, notamment pour prévenir les risques d’absentéisme ou de démissions…

• Un écosystème de contenus "à la carte", disponibles dans un store de widgets fournis par des partenaires innovants issus de la sphère HRTech

• Des indicateurs dynamiques de données RH/non RH et internes/externes permettant, par exemple, de comparer l’évolution de la rémunération des collaborateurs dans une organisation ou avec le marché.

Le tout rassemblé dans une app collaborative pour mieux satisfaire aux enjeux de transformation du métier.





Vecteur de simplification et d'économie



Quel que soit la taille ou le secteur d’activité, Peoplevision répond concrètement aux besoins opérationnels des responsables RH et constitue un vecteur de simplification et d'économie, en évitant le recours à des experts et les délais importants inhérents à leur intervention.



Les coûts d’utilisation de Peoplevision sont sans commune mesure avec les systèmes de gestion traditionnels. Le prix public de Peoplevision est en effet fixé à 1 euro par mois et par collaborateur, sans engagement de durée.





Le Groupe BPCE, utilisateur pilote de Peoplevision



Afin d'accélérer son ancrage dans le digital, le Groupe BPCE a fait le choix d’être prescripteur des contenus et des fonctionnalités de Peoplevision durant toute la phase de développement de la solution. C’est ainsi que Natixis, la banque internationale de financement, d’assurance, de gestion et de services financiers du deuxième acteur bancaire en France utilise Peoplevision en qualité de pilote depuis le mois de mai 2016 sous la dénomination interne "Cockpit RH", alors que son lancement commercial en France a eu lieu le 13 octobre dernier.





Plus d'informations : www.technomedia.com/peoplevision/index-fr.html





A propos d’Initiative Digitale



Initiative Digitale est née début 2015 sur un modèle Startup avec l’ambition d’élever l’informatique d’entreprise au même niveau d’usage que l’informatique personnelle : simple, mobile et collaborative.



La startup accompagne de bout en bout les projets de transformation de ses clients avec des solutions innovantes qui combinent le meilleur des pratiques métiers, de l’expérience utilisateur et de la technologie.



Domaines d'expertise : Management de l’innovation, pilotage agile, business model, prototypage visuel, marketing digital, conception d’applications légère front office et multi-devices.





Plus d'informations : www.initiativedigitale.com