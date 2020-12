tech

Clearbus propose de régler par carte bancaire, un moyen de paiement rapide, fiable et facile d'utilisation.

L’utilisation de la carte bancaire permet d’acheter la quantité d’unités nécessaire à ses besoins en toute sécurité, elle permet aussi de fluidifier les achats et d'accélérer le délai d'encaissement.

Chaque seconde en France, ont lieu 185 paiements par carte bancaire, c’est également l’instrument de paiement le plus utilisé en nombre de transactions sur internet.

Pour cela, il suffit de se rendre sur son compte ClearBUS via le site internet https://www.clearbus.fr.

Si vous ne possédez pas de compte, ClearBUS vous invite à en créer un pour l’achat de vos unités.

À propos de ClearBUS

ClearBUS est une société Grenobloise proposant une solution de dématérialisation du courrier, de Lettres recommandées Électroniques. ClearBUS peut envoyer votre courrier en tout numérique et hybride à la place de l’opérateur traditionnel.

Il propose un service de gestion de courrier postal numérique de bout en bout. Leurs Lettres recommandées Électronique ClearBUS sont conformes à la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et à son décret d’application n° 2018- 347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique.



Les procédés mis en œuvre par ClearBUS, notamment relatifs à la gestion des preuves et à l’horodatage, sont certifiés auprès de l’Agence Gouvernementale compétente (ANSSI).



https://www.clearbus.fr/

Qualification eIDAS

ClearBUS est prestataire de service de confiance pour le recommandé électronique et son horodatage, services pour lesquels il a obtenu la qualification de l’Anessi (qualification eIDAS)

L’eIDAS (electronic Identification Authentication and trust Services) est le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il abroge la directie 1999/93/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.

L’eIDAS a été créé pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en visant à atteindre un niveau adéquat de sécurité des moyens d’identification électronique et des services de confiance.