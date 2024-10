sante



77,27% des psychologues français pratiquent ou souhaitent pratiquer la thérapie en ligne avec leurs patients, selon les données de l’enquête "Thérapie en ligne, futur ou présent ?", réalisée par PsySurvey. Dans les autres pays de l’UE, les résultats confirment cette tendance : 93,34% des psychologues italiens pratiquent ou veulent pratiquer ce type de thérapie et 92,43% en Espagne.



Ne pas avoir à se déplacer pour une consultation ni se compliquer la vie à planifier ses consultations sont les deux principales raisons qui expliquent l’essor de la thérapie en ligne. De ce fait, face à une demande croissante des patients, les psychologues du monde entier suivent cette tendance : 37,88% des psychologues français réalisent des séances de thérapie en ligne et 39,13% le font précisément parce que leurs patients leur ont demandé, selon l’enquête citée.







Une app spécialement conçue pour les psychologues



La proposition de Divan est de révolutionner les séances de psychologie en ligne et de répondre à un besoin réel des patients : faire une thérapie avec plus de flexibilité et de liberté, en permettant d’étendre la portée de l’activité des professionnels.

Divan est une app conçue spécialement pour les psychologues pour leur permettre de parler dans un environnement privé et sécurisé. L’app a été créé en suivant les conditions requises du Règlement Général Européen de Protection des Données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, une chose qui n’arrive pas dans les apps habituelles de messagerie.





Qu’est-ce qu’on peut faire de plus avec Divan ?



Avec Divan, une app multi-dispositif disponible sur mobile, tablette et web, les psychologues pourront planifier et réaliser leurs séances de thérapie avec leurs patients depuis n’importe quel lieu et selon les dispositions de leur agenda. Ils pourront aussi accéder aux historiques de leurs patients et les modifier à tout moment, pour ne perdre aucune information importante.





La thérapie en ligne est aussi efficace que la thérapie en présentiel ?



Différentes études internationales, entre elles une recherche de l’Université de Zurich, ont démontré que la thérapie en ligne est aussi efficace que la thérapie en présentiel et une bonne alternative à cette dernière. La thérapie en ligne aide à normaliser le soin de la santé mentale en éliminant de nombreuses barrières, spécialement entre les utilisateurs de générations habituées à interagir avec les autres en utilisant la technologie. Cependant, pour les personnes qui préfèrent faire une thérapie en face à face, Divan permet aussi de convenir de consultations en présentiel lors de séances.



Les mobiles sont déjà une extension de notre vie et intimité, et Divan a pour objectif de faciliter l’accès à la thérapie dans un contexte où ce sont plus de 5 milliards de clients de téléphonie mobile qui ont été répertoriés dans le monde fin 2017, selon les données de la GSMA durant le Mobile World Congress 2018, renforçant ainsi les nouvelles économies digitales.





L’app Divan est disponible en téléchargement sur iOS et Android dans les boutiques d’applications :



App Store: https://itunes.apple.com/fr/app/id1325551643?mt=8