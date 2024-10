tech



La 9ème édition d’Hack In Paris s’achève à la Maison de la Chimie, un lieu d’exception situé au cœur de Paris. L’évènement a été rythmé par trois jours de formations et deux jours de conférences dédiées aux professionnels de la sécurité informatique et aux passionnés. Beaucoup de nouveautés ont aussi été proposées afin d’enrichir l’évènement.



Les trois premiers jours d’Hack In Paris ont été consacrés aux formations. Treize experts internationaux ont enseigné à leurs élèves un ensemble de connaissances théoriques et pratiques sur des sujets divers et variés. Les conférences se sont ensuite déroulées les 19 et 20 juin avec pour la deuxième année consécutive, une traduction en simultané en français ! Durant ces deux derniers jours, des workshops ont également été proposés. Il s’agit de courts ateliers pratiques qui permettent d’apprendre en s’amusant.



Parmi les nouveautés 2019, le Wargame organisé par Sysdream, Division cybersécurité Hub One, a remporté un franc succès. 5 équipes se sont démarquées et ont remporté des lots à la hauteur de leur score.



Et pour la première fois à Paris, un Hacker Jeopardy a été animé par Winn Schwartau, un expert dans les domaines de la sécurité, de la confidentialité, de l’infowar et du cyber-terrorisme. Plusieurs équipes se sont affrontées sur des questions de culture "cybersécurité", dans une ambiance décontractée.



Enfin, la soirée de "networking" d’Hack In Paris, qui s’est tenue sur le bateau Concorde Atlantique, a accueilli un Live Hacking Event en partenariat avec Yogosha. Deux clients prestigieux (Thales Digital Factory, Amnesty International) ont participé à ce Bug Bounty, permettant à une quarantaine de hackers de chercher des failles de sécurité.



L’événement désormais terminé, l’équipe organisatrice d’Hack in Paris souhaite remercier tous les intervenants, participants et sponsors : Claranet, Squad, AlgoSecure, IT-Gnosis, CyberArk, Advens, Yogosha et OpenShere qui ont fait de cette semaine une expérience unique et enrichissante pour tous.





Sysdream est la division Cybersécurité du Groupe Hub One. Elle met à disposition des grands comptes, publics et privés, en France comme à l’International, une large gamme de solutions axée sur l’audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber-entrainement. En termes de protection des infrastructures, elle propose à ses clients l’implémentation d’un SOC - Centre Opérationnel de sécurité.



Pour répondre aux enjeux de cybersécurité d’aujourd’hui et de demain, elle s’appuie sur son laboratoire de recherche et de veille technologique. Indépendante vis-à-vis de toute solution matérielle ou logicielle, elle garantit ainsi une parfaite objectivité dans ses recommandations et choix techniques opérés pour ses clients. Sysdream est qualifiée PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) par l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.



Sysdream est à l'origine du développement de rendez-vous majeurs tels que Hack In Paris, une manifestation dédiée aux professionnels de la cybersécurité, et La Nuit du Hack, la plus grande convention annuelle dédiée au hacking éthique en France.



